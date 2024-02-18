مدرّب جنوب إفريقيا يتحدّث عن الجزائر

تطرّق النّاخب الوطني الجنوب إفريقي هوغو بروس إلى “مُحاربي الصّحراء”، في أحدث ظهور إعلامي له.

وقاد التقني هوغو بروس منتخب “البافانا بافانا” إلى إحراز المركز الثالث، في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2024 بِكوت ديفوار.

وقال المدرّب هوغو بروس: “سنذهب إلى الجزائر في مارس المقبل. الخضر فريق جيّد، وأنا سعيد لِأنّنا نلعب ضد الجزائر للحصول على تجربة مختلفة”.

ويُشير التقني البلجيكي إلى دورة دولية ودّية ستُقام بِالجزائر، في أواخر الشهر المقبل.

وأضاف في أحدث تصريحات نشرها موقع “سابسي سبورت” الجنوب إفريقي: “ستُتاح لنا فرصة رؤية لاعبين جدد، الجزائر فريق جيّد وذو خبرة كبيرة، وهذا سيُساعدنا على الاستعداد الأمثل. هناك بعض المراكز في منتخبنا يجب أن نوليها اهتماما أكبر من غيرها، من خلال تجريب لاعبين جدد”.

وواجه منتخب جنوب إفريقيا “مُحاربي الصّحراء” أربع مرّات، لكن لم يسبق له اللّعب في الجزائر. وإذا كان هذا الفريق يتموقع في المركز العالمي الـ 58، ضمن آخر تصنيف للاتحاد الدولي لِكرة القدم، فإن المنتخب الوطني يشغل الرّتبة الـ 43.

واختتم هوغو بروس يقول إن دورة الجزائر ستكون محكّا مفيدا للاعبيه، قبيل مواجهتَي نيجيريا وزيمبابوي في جوان المقبل، بِرسم الجولتَين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

وقبل 8 جولات عن إسدال السّتار، تحتلّ جنوب إفريقيا المركز الثاني. عِلما أن التأهّل للمونديال سيكون من نصيب الرّائد، ويُمكن للوصيف أن يلحق به، إذا فاز لاحقا بِأربع مقابلات مع منتخبات من إفريقيا وغيرها من القارّات.