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رياضة

مدرّب سلافيا براغ يُطالب لاعبيه بِتكبيل بن ناصر

علي بهلولي
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مدرّب سلافيا براغ يُطالب لاعبيه بِتكبيل بن ناصر
ح.م
إسماعيل بن ناصر.

أشاد التقني يندريش تربيسوفيسكي مدرّب فريق سلافيا براغ التشيكي، بِكفاءة اللاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر.

ويُواجه فرق سلافيا براغ التشيكي مُضيّفه نادي ميلان آسي الإيطالي سهرة هذا الخميس، لِحساب ذهاب ثمن نهائي منافسة الدوري الأوروبي.

وفي مؤتمر صحفي نشّطه مساء الأربعاء، قال المدرب يندريش تربيسوفيسكي إنه طلب من لاعبيه الاحتراس من متوسّط الميدان بن ناصر، وشلّ حركته.

وأضاف أنه يُتابع جيّدا وقائع البطولة الإيطالية، بينها مقابلات الميلان ومردود لاعبيه.

وينظر مدرّب فريق سلافيا براغ إلى بن ناصر، على أنه أشبه بِالرّئة التي يتنفّس من نادي “االروسونيري”.

وفي منتصف فيفري الماضي، ترك إسماعيل بن ناصر بصمة قوّية، في اجتياز الميلان لِعَقبة نادي ران الفرنسي، ضمن إطار الدور الـ 16 لِمنافسة الدوري الأوروبي.

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