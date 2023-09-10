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رياضة

مدرّب ضدّ لاعبه لِنيل جائزة “الكرة الذّهبية”!

الشروق الرياضي
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مدرّب ضدّ لاعبه لِنيل جائزة “الكرة الذّهبية”!
ح.م
المدرب ستوله سولباكن ولاعبه آرلينغ هالاند.

قلّل النّاخب الوطني النرويجي ستوله سولباكن من فرص تتويج لاعبه آرلينغ هالاند، بِجائزة “الكرة الذّهبية”.

ويُعلن في الـ 30 من أكتوبر المقبل عن اسم اللاعب الفائز بِهذه المكافأة، حيث يتسابق المهاجم هالاند رفقة 29 مُنافسا له.

وفي آخر مؤتمر صحفي نشّطه النّاخب الوطني النرويجي، ونقل تفاصيله الإعلام المحلّي. أدرج ستوله سولباكن لاعبه هالاند في المركز الثالث، خلف مُتصدّر اللائحة الأرجنتيني ليونيل ميسي، والوصيف الفرنسي كيليان مبابي.

وفسّر مدرّب منتخب النرويج عدم منح لاعبه آرلينغ هالاند مركز الصّدارة وجائزة “الكرة الذّهبية”، بِنيل ميسي لقب كأس العالم 2022، وتنشيط مبابي لِنهائي مونديال النّسخة ذاتها. عِلما أن هالاند أحرز كأس رابطة أبطال أوروبا و لقب “البريمرليغ” لِعام 2023، وهدّاف هاتَين المنافستَين، فضلا عن تتويجه بِكأس إنجلترا مع نادي مانشستر سيتي.

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