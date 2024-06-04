مدرّب غينيا: نعي جيّدا أن هزيمتنا ستمنح “الخضر” أفضلية التأهّل

أدلى النّاخب الوطني الغيني كابا دياوارا، الثلاثاء، بِانطباعات حول مباراة فريقه والمُضيّف الجزائري.

ويحتضن ملعب “نيلسون مانديلا” بِبراقي أطوار هذه المواجهة مساء الخميس المقبل، لِحساب الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026.

وقال التقني كابا دياوارا إن هذه المباراة أشبه بِمُنعرج التصفيات، وأوضح أن فوز الجزائر سيمنحها أفضلية معنوية، كونها ستبتعد عن الفريق الغيني بِفارق 6 نقاط.

لكن من زاوية أُخرى، سيقع الضّغط على عاتق المنتخب الجزائري، كون المباراة تُجرى بِميدانه وأمام جمهوره، ناهيك عن العبء النّفسي لِأدائه وحصيلته السلبيَين في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2024 بِكوت ديفوار. يقول مدرّب منتخب غينيا كوناكري، الذي أضاف في تصريحات لِموقع الاتحاد المحلّي لِكرة القدم، قائلا إنه يعي جيّدا بأن فلاديمير بيتكوفيتش درس بِعِناية فائقة منتخب غينيا كوناكري، خاصة عروضه في “كان” 2024 لمّا بلغ الدور ربع النّهائي.

وتابع كابا دياوارا يقول إن منتخبه الغيني أجرى تربّصا مفيدا (بِبلاد مراكش)، لكنّه استطرد لِيُشدّد على أن الكرة ليست علما دقيقا، والنجاح في التدريبات أو المعسكرات الإعدادية لا يعني بالضرورة التفوّق في المقابلات الرسمية التي تلي هذه المحطّة.

وكان التقني كابا دياوارا مدرّبا لِمنتخب بلاده غينيا كوناكري، حينما انهزم لاعبوه بِهدف لِصفر (من توقيع إسلام سليماني) أمام “الخضر”، في مباراة ودّية احتضن أطوارها ملعب “ميلود هدفي” بِوهران، شهر سبتمبر من عام 2022.