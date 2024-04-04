مدرّب ليل يتطرّق إلى لاعبَيه الجزائريَين

كال التقنيُّ البرتغاليُّ باولو فونسيكا مدرب فريق ليل الفرنسي المديحَ، للاعبه الدولي الجزائري نبيل بن طالب.

ونشّط المدرب فونسيكا، الخميس، مؤتمرا صحفيا. يسبق مباراة فريقه ليل والضّيف أولمبيك مرسيليا، المُبرمجة سهرة هذا الجمعة بِرسم الجولة الـ 28 من عمر البطولة الفرنسية.

وقال التقني البرتغالي: “بن طالب نموذج ممتاز للاعبين الذين ينسجمون جيّدا مع فلسفتي التكيتكية، كما أنه شجاع، ويتأقلم مع الكرات القصيرة والطويلة، ويملك الحلول في تفادي رقابة المنافسين. عندما جلبناه من نادي أونجي فقد فعلنا ذلك لِأنه مناسب جدّا لِخططنا التكتيكية”.

وبِخصوص صانع الألعاب آدم الوناس، قال المدرب باولو فونسيكا إن الدولي الجزائري تدرّب مع زملائه، ويُمكنه خوض مواجهة مرسيليا.

وكان آدم الوناس قد غادر أرضية الميدان بِداعي الإصابة، في مباراة لونس.