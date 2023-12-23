مدرّب موريتانيا: الجزائر مُرشّحة لِتصدّر الفوج

تحدّث النّاخب الوطني الموريتاني أمير عبدو عن نهائيات كأس أمم إفريقيا 2024، والجزائر، وأمور أخرى.

وتتبارى موريتانيا مع المنتخب الوطني الجزائري في الـ 23 من جانفي المقبل، بِرسم الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، لِنهائيات كأس أمم إفريقيا بِكوت ديفوار. في فوج يضمّ أيضا بوركينا فاسو وأنغولا.

وقال مدرب منتخب موريتانيا إنه سيُحفّز لاعبيه للتخلّص من مركّب نقص عدم تسجيل أيّ فوز في “الكان”، والتصارع بِشراسة لِحجز مقعد في الدور ثمن النّهائي.

وسبق لِمنتخب موريتانيا المشاركة مرّتَين في البطولة الإفريقية، وذلك في آخر نُسختَين، دون أن يتذوّق حلاوة الفوز.

وأدرج أمير عبدو المنتخب الوطني الجزائري في خانة المُرشّح لِتصدّر لائحة الترتيب، ووضع بوركينا فاسو في المركز الثاني، وأكّد أن ترتيبه منطقي جدّا. وذلك في أحدث ظهور إعلامي له عبر إذاعة فرنسا الدولية. عِلما أن التأهّل للدور الثاني سيكون من نصيب رائد ووصيف كلّ فوج (توجد 6 مجموعات)، فضلا عن أفضل 4 منتخبات تنال المركز الثالث.

وعاد أمير عبدو إلى منتخب موريتانيا، وألمح إلى ضرورة أن يمنحه مسؤولو هذا الفريق وأنصاره شيئا من الوقت، لِبناء منتخب كبير وتنافسي. وقال إن قيادته للفريق “الصّغير” جزر القمر إلى ثمن نهائي “كان” الكاميرون 2022، كانت ثمرة العمل 8 سنوات مُتتالية في الجهاز الفنّي.

وينتمي التقني أمير عبدو (51 سنة) إلى جزر القمر، كما يملك أيضا الجنسية الفرنسية حيث أبصر النّور. وبدأ في تدريب منتخب موريتانيا شهر مارس من عام 2022.