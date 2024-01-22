مدرّب موريتانيا يحلم بِتكرار سيناريو غانا أمام الجزائر

يتبارى المنتخب الوطني الجزائري مع منافسه الموريتاني سهرة هذا الثلاثاء، بِملعب “السّلام” الذي يقع في مدينة بواكي الإيفواري.

وتندرج هذه المباراة ضمن إطار الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، لِنهائيات كأس أمم إفريقيا 2024.

ونورد لكم في هذا التقرير أبرز المُعطيات الخاصّة بِمنتخب “المرابطين”:

– منتخب موريتانيا انهزم في الجولتَين الأولى والثانية، لكنّه لم يُودّع السّباق بعد، ويأمل في حصد فوز أمام الجزائر، وبلوغ محطّة ثمن النّهائي بِأفضل رتبة ثالثة. وهو أمر يجب أن يأخذه النّاخب الوطني الجزائري جمال بلماضي على محمل الجدّ.

– يُمنّي النّاخبُ الوطني الموريتاني أمير عبدو النّفسَ بِتكرار سيناريو غانا أمام الجزائر، وفحواه أنه درّب منتخب جزر القمر وخسر مقابلتَي الجولتَين الأولى والثانية في دور المجموعات لـ “كان” الكاميرون” 2022، وفي الجولة الثالثة والأخيرة، انتفض لاعبوه وفجّروا مُفاجأة مُدوّية بِالفوز على العملاق الغاني (3-2)، والتأهّل لِثُمن النّهائي بِأفضل رتبة ثالثة، نظير إقصاء غانا (الرّتبة الرابعة) التي سبق لها حيازة أربع كؤوس إفريقية.

– استهلّ التقني أمير عبدو (51 سنة) مهام تدريب منتخب موريتانيا في مارس 2022. وهو إطار فني ينتمي إلى جزر القمر، ويملك أيضا الجنسية الفرنسية البلد الأوروبي حيث أبصر النّور.

– قاد المدرب أمير عبدو منتخب موريتانيا للاعبين المحلّيين، في بطولة إفريقيا لِهذه الفئة التي احتضنتها الجزائر في جانفي وفيفري 2023، وبلغ لاعبوه الدور الثاني (ربع النّهائي).

– لم يسبق لِمنتخب موريتانيا تذوّق حلاوة الفوز في نهائيات كأس أمم إفريقيا، بعد خوضه ثماني مقابلات في نسخ 2019 و2022 و2024.

– عجز عن تحقيق الفوز في المقابلات الستّ الأخيرة له، رسمية وودّية. كما لم يتمكّن من تسجيل سوى ثلاثة أهداف في هذه المواجهات.

– يحمي عرين منتخب موريتانيا الحارس أبو بكر نياس مباي، صاحب الطول الفارع الذي يبلغ 1.95م. وهو عامل ينبغي أن يُراعيه زملاء المهاجم بغداد بونجاح، ونقصد هنا الكرات الهوائية التي يسهل لِهذا الحارس الاستحواذ عليها. ولا يقتصر الأمر على حامي العرين، لِأن جلّ زملائه يملكون البنية المورفولوجية ذاتها، وهي صفات تُميّز منتخبات غرب القارّة السّمراء.

– يعتمد لاعبوه لِهزّ الشّباك على التسديدات القوية من مسافات بعيدة، مثلما فعلوا أمام أنغولا (الفيديو)، وأيضا بوركينا فاسو (الفيديو).

– تاريخيا، تعادل منتخب موريتانيا مرّة واحدة مع “الخضر”، وانهزم في ستّ مقابلات، رسمية وودّية.

– تتموقع موريتانيا في المركز العالمي 105، ضمن لائحة آخر تصنيف لـ “الفيفا”، نظير الرّتبة الـ 30 للجزائر.