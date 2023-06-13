“مدعوون إلى إنجاح الألعاب الرياضية العربية بالجزائر”

وزير الاتصال محمد بوسليماني:

دعا وزير الاتصال، محمد بوسليماني، كافة الشركاء لإنجاح الطبعة الـ15 للألعاب الرياضية العربية التي تحتضنها الجزائر من 5 إلى 15 جويلية المقبل والتسويق للصورة الايجابية للجزائر وإبراز مؤهلاتها القوية في مختلف المجالات بما فيها الرياضة.

وأوضح السيد بوسليماني في كلمة خلال افتتاح دورة تكوينية حول الاتصال المؤسساتي وتقنيات التنسيق التنظيمي بمشاركة قطاعي وزارة الشباب والرياضة والتعليم العالي والبحث العلمي أن “هذا النشاط القطاعي المشترك يجسد سياسة الاتصال الهادفة إلى إبراز مكانة الجزائر المستحقة في المحافل الدولية وكذا مؤهلاتها القوية في مختلف المجالات بما فيها الرياضة”، داعيا “كافة الشركاء لإنجاح هذا الحدث العربي”.

وذكر الوزير بالأهمية التي يوليها قطاع الاتصال لعملية تكوين المورد البشري “قصد إحداث الإضافة المطلوبة في أداء أسرة الصحافة والإعلام، لا سيما من جانب تطوير إعلام مهني ومجابهة الأخبار الكاذبة والمضللة التي تندرج ضمن حملات عدائية عبر مختلف الوسائط”.

كما أثنى على “الإنجازات النوعية التي جسدتها الدولة من خلال المنشآت القاعدية الجديدة ذات المعايير العالمية والتنظيم الباهر لمختلف المواعيد الكبرى كالألعاب المتوسطية وبطولة إفريقيا للاعبين المحليين وكأس إفريقيا لكرة القدم لأقل من 17 عاما وكذلك ما تحقق من ألقاب وانتصارات في مختلف التخصصات الرياضية والتي كان آخرها كأس الكونفدرالية الإفريقية التي توج بها نادي اتحاد الجزائر”.