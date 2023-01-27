مدغشقر.. يسعى للفوز على الموزمبيق لمواصلة المشوار

مدغشقر ـ الموزمبيق السبت على الساعة 17.00 بقسنطينة

يسعى منتخب مدغشقر للاعبين المحليين، الذي أجمع إعلاميون أنه اكتشاف المجموعة الثالثة “للشان” للإطاحة بمنتخب الموزمبيق في مباراة ربع النهائي المقررة عشية السبت بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة على الساعة الخامسة.

وعلى الرغم من أن مشاركته هي الأولى في منافسات الشان، فإن المنتخب الملغاشي، الملقب بجواميس “باريا” بعث برسالة قوية لمنافسيه من خلال تألقه بشكل لافت وتفوقه المفاجئ على منتخبي “النجوم السوداء” (غانا)، الذي تم ترشيحه قبل بداية الدورة لنيل البطولة، وكذا منتخب “صقور الجديان” (السودان)، حامل لقب نسخة 2014 وصاحب خبرة كبيرة في هذه المنافسة.

وقد اكتفى المنتخب الملغاشي منذ تأهله على السودان بإجراء حصة واحدة للتأهيل المورفولوجي والعضلي داخل القاعة بمقر إقامته (فندق ألكسندر بالخروب) نظرا لأجواء الطقس المتقلبة والباردة وتساقط الثلوج بقسنطينة خلال الأيام الأخيرة، فيما أجرى حصة تدريبية مغلقة أمس الجمعة على أرضية ميدان “الشهيد حملاوي”، قبل مباراة السبت ضد منتخب الموزمبيق.

ويعول الناخب الوطني لمدغشقر على اغتنام عدة عوامل إيجابية لا يملكها المنتخب المنافس على غرار، تأقلم لاعبيه مع نوعية المناخ في قسنطينة منذ ثلاثة أسابيع وعامل أرضية ملعب داودي سليمان (الشهيد حملاوي) التي يعرفونها جيدا بحكم أنهم تدربوا عليها مرارا وأجروا فيها مباراتين رسميتين، بالإضافة إلى أنهم سيبقون بهذه الولاية، حيث سيخوضون فيها مباراة ربع النهائي، مستفيدين بذلك من يوم إضافي، عكس منتخب الموزمبيق الذي تنقل من الجزائر العاصمة إلى قسنطينة.

وبالرغم من أن المنتخب لم يكن بارزا ومعروفا على الساحة الكروية الإفريقية، إلا أنه أبان عن قوته من خلال تأهله إلى الدور الثاني في مركز أول لمجموعة ثالثة كانت صعبة على الورق. وكانت بداية مثالية في شان الجزائر بعد تغلبه على غانا.

وفيما يتعلق بالجانب الفني لهذا الفريق، فإن خطورته تكمن في سرعة انتقال لاعبيه من وضعية إلى أخرى والمرتدات الخطيرة وكذا التفوق العددي في وسط الميدان والانتشار الجيد للاعبين، ناهيك عن الاعتماد على التمريرات القصيرة البينية في بناء الهجمات.

وقد بعث رئيس مدغشقر مؤخرا، أندريه راجولينا، برسالة تهنئة لمنتخب بلاده، محفزا إياهم على مواصلة المشوار للتأهل إلى دور نصف النهائي.

النيجر – غانا السبت (الساعة الـ20:00)

النجوم السوداء لايقاف أحلام “مينا”

تتوجه الأنظار السبت صوب ملعب ميلود هدفي بوهران الذي سيحتضن آخر مباريات الدور ربع النهائي من شان 2022، حيث سيلاقي منتخب النيجر منافسه منتخب غانا بداية من الساعة الثامنة ليلا، وأعين كل طرف على اقتطاع بطاقة العبور نحو نصف نهائي النسخة السابعة لكأس أمم إفريقيا للمحليين، وتعد هذه المباراة بالكثير من الندية والإثارة، خاصة وأنها ستكون الطريق نحو الاقتراب أكثر من حلم التتويج باللقب، وان كانت النجوم السوداء تبدو المرشحة على الورق بالنظر إلى اسم “برازيليي” القارة الإفريقية، لكن لاعبي منتخب “مينا” بدورهم أكدوا بأن كل الترشيحات لا تعني لهم شيئا، وخير دليل هو تأهلهم في مجموعة معقدة ضمت الكاميرون والكونغو برازافيل.

منتخب النيجر وبعد إحداثه مفاجأة من العيار الثقيل رمت بمنتخب الكاميرون خارج المنافسة مبكرا، وتصدره للمجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط، فإن زملاء القائد بورايما كاتكوري سيدخلون ربع نهائي الشان دون أية عقد، وسيسعون لمواصلة لعب دور الحصان الأسود، رغم صعوبة المأمورية أمام النجوم السوداء، فالنيجريون سيفعلون ما بوسعهم للتواجد ضمن رباعي نصف النهائي، ولديهم ميزة قد تلعب في صالحهم من حيث تعودهم على أرضية ميدان ملعب ميلود هدفي بعد ما خاضوا فوقها لقاءين سابقا، كما أنهم تأقلموا مع الأجواء المتواجدة بالباهية وهران.

أما المنتخب الغاني فقد استفاد لا محالة من الدرس الذي لقنته النيجر للأسود غير المروضة، وسيلعب لقاءه أمام خصمه بكل احترام وجدية، حتى لا يكون مصيره الخروج من ربع النهائي، ويملك الغانيون أوراقا هجومية جيدة للغاية، ستسبب لا محالة الكثير من المشاكل لخط دفاع النيجر، وهي النقطة التي يعول عليها المنتخب الغاني لتجاوز عقبة منافس عنيد لم يأت إلى وهران بغرض النزهة، بل للذهاب بعيدا في هذه المنافسة.

الدور ربع النهائي:

برنامج لقاءات السبت:

المباراة الثالثة: ملعب الشهيد حملاوي (قسنطينة): مدغشقر – موزمبيق (سا 17.00)

المباراة الرابعة: ملعب ميلود هدفي (وهران): النيجر – غانا (سا 20.00)