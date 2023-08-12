مدمنة مخدرات تتسبب في مقتل صديقتها أثناء شجار نشب بينهما!

الضحية تم رميها من داخل السيارة على الطريق السريع

تستمع محكمة الجنايات الابتدائية، بالدار البيضاء، خلال افتتاح الدورة الجنائية المقبلة، إلى أقوال أربعة أشخاص، من بينهم فتاة، تورطوا في جريمة قتل بشعة، راحت ضحيتها شابة، في العقد الثاني من العمر، بعد إزهاق روحها أثناء شجار نشب بينهم بسبب المخدرات.

تفاصيل الجريمة، حسب ما تضمنه الملف القضائي للمتهمين، انطلقت من تقرير أعدته مصالح الضبطية القضائية بحسين داي، بعد عثورها على جثة فتاة عشرينية ملقاة على قارعة الطريق السريع الشرقي، محول “دريد حسين” في العاصمة، وعلى إثر ذلك، تم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات وظروف الوفاة التي كانت عنيفة، حسب ما كشف عنه تقرير الطبيب الشرعي الذي عاين الجثة.

وتضمن التقرير أن الضحية تعرضت لإصابات بليغة على مستوى الرأس والجمجمة وجروح باليد والرجل اليسرى، وبناء على التحريات الميدانية التي باشرتها عناصر الشرطة العلمية وكذا العثور على قصاصات ورقية بها أرقام هواتف مرفقة بأسماء أشخاص كانت بملابس الضحية، توصلت الشرطة إلى هويات المتورطين.

التحقيقات أطاحت بثلاثة شبان، رفقة فتاة، لهم سوابق في تعاطي وترويج الممنوعات والمخدرات بكافة أنواعها، واتضح أن الجناة قاموا برمي الضحية باستعمال العنف والقوة من داخل السيارة أثناء سيرها على الطريق السريع، بعد شجار نشب بين المتهمة المسماة “م.أ” والضحية حول المخدرات، وذلك حسب اعتراف المتهمين، إذ صرح المدعو “ع.ح”، وهو سائق السيارة، أثناء استجوابه بمركز الأمن، بأنه بتاريخ الوقائع تلقى اتصالا هاتفيا من المتهم “ع.م”، طلب منه نقله رفقة صديقته والضحية نحو منزله بمنطقة باب الواد، وخلال تواجدهم على الطريق السريع وقعت مناوشات بين الضحية ورفيقتها، فقامت المتهمة بفتح باب السيارة ودفعها بالقوة، لتسقط الضحية خارجا، مضيفا أنه أجبر على مواصلة السير إلى غاية وصولهم إلى المكان المتفق عليه، كما كشف أنه لم يعلم بوفاة الضحية حينها، إلا بعد توقيفه من قبل مصالح الأمن.

وبناء على تصريحات المتهمين ونتائج التحقيق، أحيل الملف إلى المحاكمة أمام محكمة الجنايات عن جناية تكوين جمعية أشرار، بغرض الإعداد لجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، كما يتابع كل من “ع.ح” و”م.م” بجناية المشاركة في القتل العمدي وجنحة عدم الإبلاغ عن جناية وبيع المخدرات بطريقة غير مشروعة، في انتظار سماع أقوالهم بالجلسة العلنية.