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رياضة

مدوار: بلماضي رفض تسريح لاعبي الاتحاد لخوض الجولة الـ26

الشروق الرياضي
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مدوار: بلماضي رفض تسريح لاعبي الاتحاد لخوض الجولة الـ26

كشف الجمعة رئيس الرابطة المحترفة، عبد الكريم مدوار، أحد الأسباب التي أجبرته على تأجيل مباريات الجولة الـ26 من البطولة المحترفة. وصرح مدوار، للإذاعة الوطنية: “مدرب اتحاد العاصمة لم يعارض في البداية خوض باقي مباريات البطولة من دون لاعبيه الدوليين، لكن إدارة الفريق رفضت ذلك”.

كما أضاف: “طلبت شخصيا من رئيس الفاف، الحديث مع بلماضي من أجل تأجيل التحاق لاعبي الاتحاد بتربص المنتخب الوطني إلى يوم 13 جوان، بعدها تلقيت اتصالا من رئيس الفاف، الذي أكد لي رفض بلماضي هذا المقترح، لضمان تركيز اللاعبين، وتقبلنا هذا القرار بصدر رحب. لم يكن بإمكاننا خوض مباريات هذه الجولة بدون مباراة اتحاد العاصمة، كون هذا الأخير يملك عدة مباريات متأخرة، وكنا قررنا في وقت سابق خوض آخر خمس مباريات من البطولة في نفس الموعد”.

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