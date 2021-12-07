مدوار متردد في الترشح لعهدة ثانية على رأس الرابطة

الدكتور عز الدين أعراب أول المترشحين

أكد رئيس رابطة كرة القدم المحترفة المنتهية عهدته، عبد الكريم مدوار، أنه “لم يتخذ بعد قراره”بخصوص احتمال ترشحه لدخول المعترك الانتخابي من أجل الفوز بعهدة ثانية على رأس الهيئة المسيرة للبطولة المحترفة.

وصرح مدوار، قائلا: “لحد الآن لم أتخذ أي قرار فأنا في فترة ملاحظة وترقب، فعلي أن أعرف التوجهات مسبقا قبل أن أعلن عن ترشحي الرسمي لمنصب رئاسة الرابطة”.وانتخب الرئيس السابق لنادي أولمبي الشلف في جوان 2018 خلفا لمحفوظ قرباج، -بعدما سحبت منه الاتحادية التفويض- حيث أكمل العهدة (2017-2021)، التي شهدت اضطرابات عديدة، بداية بتمرد بعض أعضاء المكتب التنفيذي، على غرار المسيّر السابق لرائد القبة، فاروق بلقيدوم. ثم جائحة كورونا التي ضربت العالم قاطبة وأثرت على سيرورة البطولة.

وأضاف: “عانيت من عدة مشاكل خلال عهدتي الأولى لكنها لم تمنعني من تسيير الوضعية رغم الظروف الصعبة. ولهذا سيكون من الضروري خوض عهدة ثانية لمتابعة برنامجي والحفاظ على الاستقرار”.

ومنحت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “الفاف” عبد الكريم مدوار، في أكتوبر 2020، تفويضا من أجل تسيير الشؤون الآنية للرابطة، إلى غاية انعقاد الجمعية العامة الانتخابية المبرمجة يوم الأربعاء 22 ديسمبر الحالي.

وكان الرئيس السابق لمجلس إدارة وفاق سطيف، الدكتور عز الدين أعراب، قد صرح في نوفمبر الماضي خلال حصة “ستوديو المباشر” للتلفزيون العمومي، قائلا: “قررت ترك منصبي على رأس الشركة الرياضية ذات أسهم “بلاك ايغلز”، في شهر فيفري الفارط، لكن سوف أترشح لرئاسة الرابطة المحترفة”.

وأبدى أعراب تحمسه لرئاسة الرابطة بعدما شغل سابقا عضوية المكتب التنفيذي للهيئة المسيرة للبطولة المحترفة، لمدة سبع سنوات في عهد الرئيس الأسبق محفوظ قرباج.

للتذكير، فإن أعضاء الجمعية العامة لرابطة كرة القدم المحترفة، صادقوا يوم الأربعاء الفارط، على اللوائح الجديدة للهيئة خلال أشغال الجمعية العامة الاستثنائية، قبل أن يصوتوا بالإجماع يوم الخميس، على الحصيلتين الأدبية والمالية لعام 2020 وكذا 2021 (حتى 30 نوفمبر).

وكان أعضاء المكتب التنفيذي للرابطة قد راسلوا وزير الداخلية مطالبين إياه بالتدخل العاجل لإبطال الجمعية العامة العادية للرابطة والتي صودق من خلالها على التقريرين المالي والأدبي،معتبرين أن رئيس الرابطة لم يعرض التقارير على مكتبه المنتخب لدراستها ومناقشتها،ثم عرضها على الجمعية العامة للمصادقة عليها،و هو ما يعتبر خرقا للقوانين الجمعيات والقانون الداخلي للرابطة.

ع. ع