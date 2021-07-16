مدوار: نهاية الموسم في 21 أوت وتوقيف بطولة الرديف قرار صائب

اقتراح يومي 30 أو 31 جويلية لإقامة نهائي كأس الرابطة

قال مسيّر الرابطة المحترفة لكرة القدم، عبد الكريم مدوار، إن الموسم الكروي الحالي، للرابطة المحترفة الأولى، سينتهي يوم 21 أوت المقبل.

وأكد مدوار في تصريحات للإذاعة الوطنية، الجمعة، أن البرنامج لمسطر يسير كما هو مخطط له من أجل لعب آخر جولة من الموسم الحالي يوم 21 أوت، مع مراعاة المباريات المتأخرة لشبيبة القبائل، التي ستلعب في منتصف الأسبوع.

وتطرق مسيّر رابطة كرة القدم المحترفة، إلى الآجال التي حددها الإتحاد الإفريقي، من أجل إرسال قائمة الأندية الممثلة للجزائر في منافستي رابطة الأبطال وكأس الكاف،حيث قال في هذا السياق: ” هناك مراسلة من الكاف، تؤكد تعاملها مع وضعيات مختلف البطولات حالة بحالة”.

وأضاف مدوار في ذات الموضوع: “هناك العديد من البطولات التي لن تنتهي قبل31 جويلية الجاري، على غرار البطولة المصرية، وهناك دائما خطة بديلة من بينها إيداع ملفات الفرق التي تتنافس على المراتب المؤهلة لمنافسة إفريفية، لدى “الفاف”حتى تكون جاهزة في الوقت المناسب”.

في وقت لم يستبعد فيه عبد الكريم مدوار، إمكانية إرسال قائمة ثلاثي مقدمة الترتيب، في 15 أوت، أي قبل جولة على اختتام الموسم.

وبخصوص نهائي كأس الرابطة، قال مدوار، أن الرابطة اقترحت تاريخي 30 أو31 جويلية الجاري لإقامة النهائي، في انتظار رد السلطات العليا، بما أن النهائي سيشهد حضور شخصيات سياسية على رأسها الوزير الأول.

وعن قرار توقيف بطولة الرديف، قال مسيّر رابطة كرة القدم، أن القرار صائب، بالنظر إلى النداءات المتكررة بضرورة إيقافها، بسبب الحرارة والمشاكل المادية للأندية، وأكد أن القرار أقترح من طرف لجنة التفكير بالرابطة ولجنة كرة القدم المحترقة، وصودق عليه من طرف المكتب الفدرالي.

وبخصوص انطلاق الموسم الكروي المقبل، قال مدوار، إن ذلك سيكون في الأسبوعين الأخيرين من شهر أكتوبر المقبل، بعد استفادة الأندية من حوالي شهرين للراحة.