مدوار وأعراب يترشحان لرئاسة الرابطة المحترفة

الجمعية العامة الانتخابية تجرى يوم 22 ديسمبر

قرّر الرئيس المنتهية عهدته للرابطة المحترفة لكرة القدم، عبد الكريم مدوار، الترشح لعهدة ثانية على رأس الهيئة المسيرة للمنافسة، خلال الجمعية العامة الانتخابية المقررة ليوم الأربعاء 22 ديسمبر، حسب ما علم، لدى المعني بالأمر.

وفضل مدوار انتظار اليوم الأخير لإيداع ملفات الترشيح للفصل نهائيا في نيته للترشح لعهدة جديدة، بعد انتخابه في المرة الأولى عام 2018.

وأوضح مدوار قائلا: “أنا مترشح لرئاسة الرابطة المحترفة لكرة القدم. أودعت ملف ترشّحي عشية الأحد”، علما بأنه يقوم بتسيير أمور الهيئة الكروية بالوكالة منذ 20 أكتوبر 2020 بموافقة الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف). وانتخب الرئيس السابق لجمعية الشلف على رأس الرابطة المحترفة في شهر جوان 2018 خلفا للرئيس السابق محفوظ قرباج. وعرفت العهدة الأولى لمدوار تمرد بعض أعضاء المكتب التنفيذي إلى غاية بداية تفشي جائحة كوفيد-19 والتي كانت عواقبها وخيمة على السير الحسن للبطولة التي شهدت توقفا اضطراريا لمدة عدة أشهر.

وسيكون مدوار (60 سنة) في تنافس مع عز الدين عراب، الرئيس الأسبق لمجلس إدارة وفاق سطيف الذي كان أول من أودع ملف ترشيحه.

وعبر أعراب عن سعادته لفكرة رئاسة “هيئة تسيير كرة القدم المحترفة بعد أن “كان عضوا للمكتب التنفيذي للرابطة المحترفة مدة 7 سنوات، برئاسة محفوظ قرباج”.

وستدرس لجنة الترشيحات ملفات المترشحين يوم غد الاثنين قبل الكشف عن قائمة المترشحين في نفس اليوم، لفسح المجال بعد ذلك للجنة الطعون التي ستدرس الطعون المحتملة يومي الاربعاء والخميس ما بين الساعة التاسعة صباحا إلى الخامسة مساء وستدرس لجنة الطعون ملفات الطعن يوم الخميس قبل نشر القائمة النهائية للمترشحين على الموقع الرسمي للرابطة في نفس اليوم. وتجري الجمعية العامة الانتخابية يوم الاربعاء 22 ديسمبر على الساعة العاشرة صباحا بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى.