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رياضة

مدوار يؤجل ترشحه

الشروق أونلاين
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مدوار يؤجل ترشحه

أّجل رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم بالتفويض، عبد الكريم مدوار، الفصل في ترشحه لعهدة جديدة. وأكد مدوار أن قرار الترشح لعهدة جديدة من عدمه سيعلن عنه في نهاية الأسبوع.

وأوضح مدوار أنه تعلم عديد الأشياء، قائلا: “اكتسبنا خبرة بعد رئاستنا للبطولة، والأمر مختلف عن تسيير الفريق”، مضيفا “في حال قررت الترشح لعهدة جديدة، ستفيدنا كثيرا الخبرة التي اكتسباها”.

كما أكد مدوار أنه لن يتقدم للترشح هكذا بقرار ارتجالي، مضيفا أن عليه التفكير جيدا قبل اتخاذ أي خطوة، مردفا: “إذا كانت لدي حظوظ للنجاح سأتقدم بملف ترشحي”.

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