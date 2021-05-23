مدوار يتوعد مسير من وفاق سطيف بالعدالة

دافع على قرارات لجنة الانضباط

توعد رئيس الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم، عبد الكريم مدوار، أحد مسيري وفاق سطيف بجره إلى أروقة العدالة، على خلفية اتهامه بالتآمر على فريق عين الفوارة، والتأثير على لجنة الانضباط في العقوبة الأخيرة التي سلطت عليه بخسارة نقاط مواجهة غليزان، فضلا عن خصم نقطة من رصيده، بسبب فحوصات الكشف عن فيروس كورونا.

ورفض “مدوار” دخول حرب التصريحات مع هذا المسير، مشيرا إلى أن رده على كل شخص يتعرض لحياته الشخصية سيكون عن طريق العدالة.

وقال في تصريحات إعلامية: “من أخطأ في حقي ومسّ حياتي الشخصية هناك لجنة انضباط وعدالة، ولن أرد على هؤلاء الأشخاص، سألجأ إلى العدالة لاسترداد حقي”.

وأضاف: “الرجلة في الفعل وليس الكلام عندما تجلب التتويج لفريقك، انتهاج هذا الشخص للغة التهديدات يدل على مستواه الهابط، خاصة عندما يتعلق الأمر بفريق كبير لديه ماض حافل بالتتويجات والألقاب، من قبل مسيرين ما زالوا في الفريق وآخرين لا يزالون على قيد الحياة”.

كما دافع “مداور” على لجنة الانضباط التي قامت بعملها على أحسن وجه، وأشار: “أشكر لجنة الانضباط على الحيادية والنزاهة في معالجة كل القضايا، وقراراتها كانت صحيحة، ويجب على هذه الفرق استقدام أمين عام كفء لتفادي مثل هذه الأخطاء الساذجة، ما دام أن لديها الإمكانيات لدفع رواتب عالية للاعبين”.

وواصل رئيس الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم دفاعه عن نفسه بعد انتقاد مرافقته لمولودية الجزائر إلى المغرب، كممثل للاتحاد الجزائري لكرة القدم في مواجهة الوداد البيضاوي في الدار البيضاء. وأضاف: “يوجد62 رئيس رابطة كروية في الجزائر من مختلف الجهات، وكل فريق جزائري يمثل الوطن في الخارج يقوم بمرافقه ممثل للاتحادية، فما هو المشكل عندما رافقت مولودية الجزائر إلى المغرب، كل شخص يريد الاشتهار يتعرض لشخص مدوار، كنت ممثل الاتحاد الجزائري في الدار البيضاء ودافعت على مصالح الفريق الجزائري بامتياز، حتى مسيري الوداد غادروا الاجتماع التقني قبل نهايته بسبب تدخلاتي”.