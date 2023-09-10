مدوار ينسحب من السباق وإيغيل يطعن في قرار لجنة الترشيحات

قرار لجنة قاسحي النهائي سيكون الثلاثاء مساء

انتهت، الأحد، الآجال التي حدّدتها لجنة الترشيحات للاتحاد الجزائري لكرة القدم من أجل الطعن في قرار لجنة مالك، والذي أقصى المرشحين المدرب الوطني السابق، مزيان إيغيل، ورئيس الرابطة، عبد الكريم مدوار.

وكانت لجنة الترشيح قد رفضت ملف عبد الكريم مدوار بسبب المستوى الدراسي وعدم امتلاكه شهادة جامعية، وكذا حصوله على عقوبة رياضية في وقت سابق، بينما رُفِض ملف المترشح مزيان إيغيل لعدم شرعية التفويض الذي حصل عليه للترشّح لرئاسة “الفاف”، وكذا حصوله على عقوبة رياضية سابقًا، كما لم تقبل لجنة الترشيح ملفي ضيف قدور وبن عايدة عبد الكريم لعدم مطابقة ملفاتهما للمعايير المطلوبة، كونهما قدما ترشيحهما من دون إرفاق قائمة أعضاء مكتبهما التنفيذي.

وحسب مصادر مؤكدة، فإن رئيس الرابطة المحترفة الأولى، عبد الكريم مدوار، يكون قد رفض الطعن في قرار لجنة الترشيح وفضّل متابعة السباق عن بُعد، حيث أكد مقربون منه لـ”الشروق”، أنه متأكّد أن نتائج الطعن ستكون نفس القرار الذي اتخذ في بادئء الأمر، لذلك، فضّل الخروج من السباق.

من جهته، مزيان إيغيل، المدرب الوطني السابق والمترشح لانتخابات الاتحاد الجزائري لكرة القدم “فاف”، لم يتقبل قرار لجنة الترشيحات بإقصائه من سباق تولي الرئاسة، حيث أكد مقربون من الدولي السابق، أنه قرر الاستئناف لدى لجنة الطعون التي يترأسها جمال قاسحي.

وسيتم دراسة الطعون من قبل اللجنة المختصة الاثنين وغدا الثلاثاء 11، قبل نشر القائمة الرسمية للمترشحين سهرة الثلاثاء المقبل، ومن ثمّ، التحضير لعقد الجمعية العامة الانتخابية المبرمجة يوم 21 سبتمبر القادم.

وكان الاتحاد الجزائري لكرة القدم قد أكد، في بيان سابق، أن الأعضاء الراغبين في الترشّح لمنصب الرئيس أو عضوية المكتب الفيدرالي، على ضرورة الاستجابة لشروط القبول، من بينها امتلاك جواز سفر جزائري، ويكون عمره لا يقل عن 25 سنة ويتمتع بكل حقوقه المدنية والقانونية، ولم يكن قد تعرض لعقوبة رياضية قاسية والمنصوص عليها في قوانين “الفاف” المعمول بها، وأن يكون قد دفع حقوق الاشتراك لدى “الفاف” في وقتها المحدّد، وأن يتمتع بمستوى تكويني يساوي مستوى جامعيا أو تكوينا عاليا متحصلا من خلاله على شهادة من التعليم العالي الجزائري.