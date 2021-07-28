مدونة أدوات جديدة لتخفيف المحفظة المدرسيّة

الوزارة تحذر من اقتناء مستلزمات مكلفة

أمرت وزارة التربية الوطنية مديريها التنفيذيين من خلال رؤساء المؤسسات التربوية الموزعة وطنيا، بضرورة البدء في تطبيق الإجراءات المتعلقة بتخفيف ثقل المحفظة في الدخول المدرسي المقبل، بمدونة جديدة للأدوات المدرسية للمراحل التعليمية الثلاثة

وأوضحت تعليمة وزارية صادرة عن الأمانة العامة بالوزارة في الـ26 جويلية الجاري تحت رقم 1329، الموجهة لرؤساء المؤسسات التربوية للتنفيذ، بأنه في إطار الدخول المدرسي للموسم الدراسي القادم 2021 / 2022، وسعيا إلى ترشيد اقتناء المستلزمات المدرسية، فقد تقرر مباشرة تطبيق الإجراءات المتعلقة بتخفيف ثقل المحفظة، بعد ما أصبحت تمثل مشكل صحة عمومية، باعتماد مدونة جديدة للأدوات المدرسية للمراحل التعليمية الثلاث، والتي تم تحيينها وتعديلها طبقا لمقتضيات البرامج التعليمية الخاصة بكل مستوى تعليمي من جهة، والمخطط الاستثنائي للدراسة في ظل تدهور وتأزم الوضع الوبائي ببلادنا من جهة ثانية.

وأكدت ذات التعليمة على أن التطبيق الفعلي لتدابير التخفيف في ثقل المحفظة وهو المطلب القديم الجديد لأولياء التلاميذ وهدف من أهداف الوزارة الذي تأخر تجسيده على أرض الواقع بسبب الظروف الصحية الاستثنائية المرتبطة بأزمة كورونا، سيساهم بشكل فعال في ترشيد النفقات وعقلنة استغلال الأدوات المدرسية، لاسيما “الكراريس” التي يبقى جزءا منها غير مستغل في نهاية السنة الدراسية، وكذا التقليص من تكلفة هذه الأدوات، عن طريق مدونة جديدة تم تحيينها.

وطلبت الوصاية في نفس التعليمة من كافة مديري المؤسسات التربوية السهر على نشر فحوى “المدونة” بشكل واسع وبكل الوسائل المتاحة، لكي يتمكن الأساتذة من الاطلاع عليها والعمل بها قبل انطلاق الموسم الدراسي القادم، على أن يضمن رؤساء المؤسسات التربوية متابعة تنفيذها بكل عناية، لما تكتسيه هذه المدونة من أهمية بالغة في الحد من اقتناء أدوات مدرسية مكلفة وغير لازمة على الإطلاق، ستثقل كاهل الأولياء وتؤثر سلبا على صحة التلاميذ وعلى تحصيلهم العلمي والمعرفي.