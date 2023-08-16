مدونة خاصة بالأدوات المدرسية لترشيد النفقات وتخفيف المحافظ

وضعت وزارة التربية الوطنية، مدونة خاصة بالأدوات المدرسية للمراحل التعليمية الثلاث، برسم الموسم الدراسي 2023/2024، والذي لم يُحدد تاريخه لحد الساعة.

وقالت مراسلة للوزارة، بعثت بها لمديري التربية عبر الولايات، بتاريخ 7 أوت الجاري، تحت عنوان “المدونة الرسمية للأدوات المدرسية”، إنه “في إطار الدخول المدرسي وسعيا منها لترشيد اقتناء المستلزمات المدرسية ومواصلة تجسيد الإجراءات المتعلقة بتخفيف ثقل المحفظة، أوافيكم بمدونة الأدوات المدرسية للمراحل التعليمية الثلاث برسم الموسم الدراسي 2023/2024”.

وأوضحت المراسلة، التي اطلعت عليها “الشروق”، أن هذه المدونة تمثل الحد الأدنى اللازم الذي يجب اعتماده، طبقا لمستلزمات تطبيق البرامج التعليمية الخاصة بكل مستوى تعليمي، وبكل شعبة لمرحلة التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، مع الأخذ بعين الاعتبار البعدين البيداغوجي والاجتماعي، من جهة، ومن جهة أخرى البعد الصحي للوقاية من الأضرار التي قد تؤثر على صحة التلاميذ”.

ونبهت المراسلة، أن المدونة غرضها “عقلنة استغلال الأدوات المدرسية، لاسيما منها الكراريس التي يبقى جزء كبير منها غير مستغل في نهاية السنة المدرسية، بالإضافة إلى ترشيد اقتناء المستلزمات المدرسة والتقليص من تكلفة هذه الأدوات”.

وشددت المراسلة في خطابها لمديري التربية على الأهمية البالغة لمسألة الحد من اقتناء أدوات مدرسية مكلفة وغير لازمة، وطلبت نشر المدونة التي تتضمن الأدوات المدرسية لكل طور تعليمي حتى يطلع عليها الأساتذة.