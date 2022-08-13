مديرة ديوان السياحة: نتوقع مشاركة دولية معتبرة في الطبعة الـ 21 لصالون الأسفار

أعلنت المديرة العامة للديوان الوطني للسياحة صليحة ناصر باي، عن تنظيم الطبعة الـ21 للصالون الدولي للسياحة والأسفار ابتداء من الـ29 سبتمبر المقبل بعد توقف دام عامين بسبب جائحة كورونا متوقعة مشاركة دولية معتبرة.

وأكدت صليحة ناصر باي، السبت، في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، أنه من المرتقب تسجيل عدد معتبر من المشاركين سواء محليين أو أجانب، مشيرة إلى أن كل الظروف مهيأة لإنجاح هذه التظاهرة السياحية التي ستدوم إلى غاية الـ2 أكتوبر بقصر المعارض صفاكس.

واعتبرت المتحدة أن الصالون الدولي للسياحة يعد فرصة سانحة لعقد علاقات عامة بين المتعاملين وأصحاب الفنادق وكذا كل الفاعلين في مجال السياحة.

كما أشارت المديرة العامة للديوان الوطني للسياحة إلى أن الصالون سيتضمن برنامجا متنوعا من خلال عقد ندوات ولقاءات وورشات إلى جانب عرض كل ما هو جديد في مجال الرقمنة في قطاع السياحة.

للإشارة، تنظم هذه الطبعة من طرف وزارة السياحة والصناعة التقليدية، بالتعاون مع مركز التجارة العالمي بالجزائر، بالجناح المركزي لقصر المعارض بالصنوبر البحري (الجزائر العاصمة).

وبالمناسبة، دعت محافظة المهرجان للصالون الدولي للسياحة والأسفار المهتمين من داخل أو خارج الوطن الراغبين في الحصول على المعلومات الضرورية المتعلقة بكيفية وشروط التسجيل والمشاركة في فعاليات هذه التظاهرة زيارة الموقع الإلكتروني”www.sitev.dz”.

عودة الصالون الدولي للسياحة والأسفار في هذا التاريخ

ويوم 10 أوت 2022، كشف وزارة السياحة والصناعات التقليدية، عن عودة الصالون الدولي للسياحة والأسفار “SITEV”، في طبعته الواحدة والعشرون من 29 سبتمبر إلى الثاني من أكتوبر المقبل.

وأفاد بيان الوزارة أنه بعد انقطاع دام سنتين كاملتين بسبب جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية التي رافقتها، يعود الصالون الدولي للسياحة والأسفار SITEV، في طبعته الواحدة والعشرون(21)، ليضرب موعدا للمهتمين بهذا المجال، من 29 سبتمبر إلى الثاني من أكتوبر المقبل.

وتابع البيان أن هذا الحدث الدولي، يعد من أهم التظاهرات السياحية المنظمة دوريا بالجزائر، والموعد الملائم الذي يمنح فرصا للمتعاملين والهيئات ذات الصلة بالفعل السياحي لطرح عروضهم وتبادل الخبرات وربط علاقات عمل بينية، وهو الصالون الذي يكاد يكون فيه الوجه الجزائري السياحي كله، مركزا في بضعة أيام.

وينتظر أن يسجل الصالون الدولي للسياحة والأسفار SITEV، مشاركة عدد معتبر من المتعاملين من داخل وخارج الوطن وتوافد لجمهور عريض تواق لاكتشاف فرص جديدة لقضاء العطل سيما وأنه يتزامن وعشية انطلاق موسم السياحة الصحراوية.

تنظم هذه الطبعة من طرف وزارة السياحة والصناعة التقليدية بالتعاون مع مركز التجارة العالمي بالجزائر، بالجناح المركزي لقصر المعارض الصنوبر البحري-الجزائر.

ودعت الوزارة المهتمين من داخل وخارج الوطن الراغبين في الحصول على المعلومات الضرورية المتعلقة بكيفية وشروط التسجيل والمشاركة في فعاليات هذه التظاهرة الهامة، إلى زيارة الموقع الإلكتروني للصالون: www.sitev.dz