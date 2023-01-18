مديرة صيدال: مشاريع كبيرة في سوق الأدوية الجزائرية عام 2023

ستعرف سنة 2023 إطلاق عدة مشاريع كبيرة لمجمّع صيدال العمومي في مجال الصناعة الصيدلانية، حسب ما كشفت عنه يوم الأربعاء، الرئيسة المديرة العامة للمجمّع فطوم أقاسم.

وقالت أقاسم، في جلسة استماع أمام اللجنة المتخصّصة بالمجلس الشعبي الوطني، إن صيدال ستشرع في إنتاج المواد الأولية لأول مرة بمصنع المدية. إلى جانب مشروع إنتاج الأنسولين في مصنع قسنطينة خلال الثلاثي الأول من 2023.

كما يحضّر المجمّع للبدء في إنتاج أدوية السرطان، من المواد الأولية إلى المنتج النهائي. بالإضافة إلى إنتاج الأدوية الشبيهة (médicament biosimilaire) بمصنع قسنطينة الثاني.

ويطمح مجمّع صيدال للارتقاء إلى المرتبة الثانية وطنيا في سوق الأدوية. حيث يحتلّ المركز السابع في الوقت الحالي، حسب ما ذكرته المسؤولة ذاتها.

وسيتمّ كذلك، رفع نصيب التصدير من رقم أعمال صيدال في 2023 إلى 5 بالمئة. عن طريق ولوج أسواق الدول الإفريقية والعربية، تضيف أقاسم.