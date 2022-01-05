مديرون يطالبون بتعليق الدراسة بحجة إصابات كورونا

17 ألف مستخدم بالتربية تلقوا التطعيم في حملته الثالثة

تسجل المؤسسات التربوية يوميا ومنذ عودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة عقب انقضاء العطلة الشتوية، غيابات بالجملة وسط الأساتذة وحتى المتعلمين جراء الإصابة بوباء كورونا، الأمر الذي دفع برؤساء المؤسسات التعليمية إلى الرفع من درجة التأهب لكبح انتشاره في الوسط المدرسي. في حين بلغ عدد المستخدمين الملقحين وطنيا 17 ألف ملقح فقط، منذ انطلاق الحملة الثالثة للتطعيم إلى غاية الأربعاء.

أفادت مصادر “الشروق” أن الدراسة بعد انقضاء العطلة الشتوية التي مددت 21 يوما، لم تنطلق بعد بصفة فعلية بعديد المؤسسات التربوية وستتأخر نوعا ما، جراء تأكد إصابة عديد الأساتذة وحتى التلاميذ بوباء كورونا، والذين سارعوا لإيداع عطل مرضية، الأمر الذي أوقع المديرين في مأزق يصعب الخروج منه، إذ سيصعب عليهم تغطية الشغور المفاجئ، خاصة في المواد الأساسية والمميزة للشعب في منتصف الموسم الدراسي الجاري، في حين لجأوا بالمقابل إلى الرفع من حالة التأهب، من خلال التشديد على تطبيق البروتوكول الصحي الوقائي وفرض ارتداء الكمامة ومنع الدخول من دونها، للتقليل على الأقل من انتشار الوباء في الوسط المدرسي، خاصة بعد ما أضحى من الصعب جدا فرض التباعد الاجتماعي الوقائي بقاعات الدراسة بسبب ارتفاع عدد التلاميذ بالقسم الواحد إلى 30 و35 تلميذا، وذلك جراء لجوء مديريات التربية للولايات إلى قرار دمج الأفواج التربوية لتغطية الشغور البيداغوجي المطروح بقوة.

وأضافت مصادرنا بأن بعض مديري المؤسسات التعليمية، قد طالبوا بضرورة تعليق الدراسة بشكل مؤقت لأسبوع أو أسبوعين، وذلك إلى غاية تجاوز ذروة الموجة الرابعة من فيروس كورونا، بحجة أنهم أضحوا عاجزين عن التحكم في الوضعية التي تزداد سوءا يوما بعد يوم، نظرا لنقص الإمكانات المادية والبشرية وانعدام شبه كلي لوسائل الوقاية من الوباء.

وبخصوص الحملة الثالثة للتطعيم التي أعلن عنها وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد مؤخرا، أشارت المصادر ذاتها إلى أن العملية تعرف عزوفا من قبل المستخدمين، إذ تم تسجيل توافد محتشم على قاعات العلاج، فيما أكدت على أنه منذ الأحد الفارط “تاريخ استئناف الدراسة” إلى غاية صباح الأربعاء، قد تم تسجيل تلقي 17 ألف موظف وعامل للتلقيح وهو عدد قليل جدا مقارنة بعدد المستخدمين الإجمالي والذي قارب 800 ألف مستخدم وطنيا.