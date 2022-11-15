مديرو الابتدائيات في وقفات احتجاجية 22 نوفمبر

لفصل المدارس عن البلديات وتجريم الاعتداءات

قررت النقابة الوطنية لمديري المدارس الابتدائية قطع الهدنة مع وزارة التربية الوطنية، من خلال تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقرات مديريات التربية للولايات في 22 نوفمبر الجاري، لمدة ساعتين، للمطالبة بفصل تسيير المدرسة عن الجماعات المحلية وإصدار قانون يجرم الاعتداء على مدير المدرسة من أي جهة كانت.

وأوضحت النقابة، في بيان صدر عنها، بأنه بناء على الاستشارة الوطنية التي أطلقها المكتب الوطني عقب اجتماعه الأخير، في 21 أكتوبر الفارط بولاية بومرداس، وبناء على البيان الختامي للدورة الثالثة للمجلس الوطني للنقابة المؤرخ في 24 أوت المنصرم، وفي إطار تفعيل المخطط التصعيدي الذي أقره المجلس الوطني المنعقد في دورته الثالثة يومي 19 و20 أوت الفارط بولاية البليدة، وكذا استجابة لنداءات القاعدة، فقد تقرر تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقرات مديريات التربية للولايات، الثلاثاء المقبل، الموافق لـ22 نوفمبر الجاري، لمدة ساعتين ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.

وقال التنظيم إن الهدف هو لفت نظر الوزارة الوصية إلى جملة المطالب المرفوعة والتي لم تعرف طريقا للتسوية، والمتمثلة أساسا في ضرورة فصل تسيير المدرسة الابتدائية عن الجماعات المحلية وإسناد تسييرها لوزارة التربية الوطنية، بالإضافة إلى المطلب المتضمن إصدار قانون يجرم الاعتداء على مدير المدرسة الابتدائية من أي جهة كانت، مع أهمية سعي السلطة الوصية لتحقيق تصنيف عادل لرتبة مدير مدرسة ابتدائية بالنظر للمهام الموكلة إليه، وكذا استرجاع الحق في التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن.

واستنكرت النقابة الوطنية لمديري المدارس الابتدائية تجاهل اللجنة التقنية المكلفة بتعديل القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية 08/315 والمعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي 12/240، للمقترحات المقدمة من طرفها.