مديرو المسارح يطالبون بميزانية لتوزيع الأعمال

عرض البرنامج المسرحي لستينية الاستقلال

طالب عدد من مديري المسارح الجهوية بضرورة تخصيص ميزانية خاصة لتوزيع الأعمال المسرحية عبر الوطن، حيث قال عبد الرحمان زعبوبي مدير مسرح تيزي وزو أن توزيع الإنتاج المسرحي والعروض عبر كامل التراب الوطني يتطلب إمكانات مالية معتبرة، اغلب المسرح الجهوية لا تتوفر عليها.

وأضاف زعبوبي، الأحد، على هامش ندوة صحفية عقدت بقصر الثقافة لتقديم الأعمال المسرحية المنتجة في إطار ستينية الاستقلال، أن اغلب المؤسسات المسرحية تحتاج ميزانية إضافية للتنقل عبر الوطن وهذا قصد الوصول إلى أكبر عدد من المتفرجين وهي نفس وجهة النظر التي تقاسمها مع مدير المسرح الوطني محمد يحياوي الذي قال إن الوزارة حاليا بصدد دراسة مشروع لإطلاق شبكة توزيع الأعمال المسرحية لكون التوزيع من اكبر المشاكل التي تواجه المسارح اليوم، مؤكدا في السياق أن مديري المسارح يواجهون صعوبات كثيرة وكبيرة للتوفيق بين الميزانية المرصودة وبين الواقع الميداني بما فيها التفاوض مع الفنانين والمبدعين، قائلا أن العملية ليست سهلة ويحاولون الوصول إلى جميع مناطق الوطن وخاصة الجنوب الكبير.

وفي نفس السياق، أعرب مدير مسرح الجلفة عبد الناصر خلاف عن أمله بتخصيص غلاف مالي إضافي للأعمال المنتجة في إطار الستينية لضمان توزيعها ووصولها لأكبر عدد من مناطق الوطن، هذا وقال مدير مسرح قسنطينة أن الجولة التي تضم 18 عرضا مسرحيا لمسرح قسنطينة تجرى برعاية ودعم من ممول خاص، غير أن الطبيعة القانونية للمسارح لا تسمح بإشراك الممولين الخواص مما اضطر المسرح إلى تلقي الدعم الموجه لهم عن طريق جمعية ثقافية في الولاية.

من جهة أخرى، تم تقديم رزنامة النشاطات المقررة لتظاهرة “شهر المسرح” والمقرر انطلاقها اليوم بالمسرح الوطني الجزائري بعرض مسرحية “المحتشد” للمسرح الجهوي سوق أهراس واختتامها يوم 8 جويلية القادم بمسرحية فاطمة نسومر لمسرح تيزي وزو. وسيعرف البرنامج توزيع 16 عرضا مسرحيا تم إنتاجها في إطار النشاطات المرافقة لستينية الاستقلال عبر مختلف المسارح الجهوية إضافة إلى مديريات ودور الثقافة، وسيعرف البرنامج في شقه الأكاديمي تنظيم ثلاث ندوات حول الإشكاليات المتعلقة بالمسرح.

وأوضح عبد الرحمان زعبوبي عضو لجنة قراءة النصوص المسرحية أنه كان في البداية مقررا إنتاج 10 عروض بمبلغ عشرة ملايير سنتيم وتم إضافة ستة عروض إضافية لدعم بعض المسارح الجهوية التي كانت تعيش أزمة، وقد أشرفت لجنة الانتقاء المتكونة من نضال الجزائري، جمال قرمي، عبد الرحمان زعبوبي، عبد القادر جريو تحت رئاسة محمد بوكراس مدير معهد فنون العرض والسمعي البصري، وقال زعبوبي أن اللجنة اختارت أفضل النصوص المطروحة عليها من قبل المسارح الجهوية.