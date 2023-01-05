مديرية الأمن: الحبس المؤقت لـ”سائق متهوّر” أودى بحياة شرطي في العاصمة

توفي حافظ الشرطة هواري عبد الرحيم يوم الخميس، متأثرا بإصابته في حادث دهس بالعاصمة. وحسب بيان لمديرية الأمن، فقد وقع الحادث في أثناء أداء الشرطي لمهامه ليلة رأس السنة الجديدة.

وجاء في بيان المديرية العامة للأمن الوطني، أن “سائقا متهوّرا” في الـ29 من العمر، تسبّب في هذا الحادث، الذي أودى بحياة حافظ الشرطة.

وتمّ توقيف المتسبّب في الحادث في نفس المكان. ليتمّ “تحويله أمام الجهات القضائية، فور استكمال الإجراءات القانونية”، حسب ما أوضحه البيان.

وأودع المعني الحبس المؤقت، لمتابعته بجناية محاولة القتل العمدي. كما يتابع المتّهم بجنحتي إهانة رجال القوة العمومية في أثناء تأدية مهامهم، وعدم الامتثال لإنذار التوقّف.