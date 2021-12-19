مديرية الأمن تدعو أصحاب السيارات إلى تفادي مسار حافلة الخضر

دعت المديرية العامة للأمن الوطني، أصحاب السيارات إلى تفادي مسار حافلة الخضر، و تسهيل تنقل الموكب انطلاقا من مطار هواري بومدين إلى وسط العاصمة عبر الطريق السريع المحاذي لواجهة البحر.

ودعت المديرية العامة للأمن الوطني، الأحد، في بيان لها سائقي المركبات تجنب الشطر من الطريق المؤدي إلى الجزائر وسط، ابتداء من الساعة 19:00.

كما دعت المديرية مستعملي الطريق، إلى اتخاذ المسالك الاجتنابية، تفاديا لأي اختناق مروري، ينعكس لا محالة على التنقلات في الحالات الاستعجالية.

وطالبت مصالح الأمن من المواطنين في بيانها إلى التفهم وتغليب الحكمة، بتفادي عرقلة المسار الذي يتخذه موكب المنتخب الوطني، كما دعت لتفادي السلوكات السلبية أثناء الاحتفالات، على غرار المناورات الخطيرة أثناء السياقة واستعمال المفرقعات.

استقبال رسمي وشعبي لمحاربي الصحراء لدى عودتهم إلى الجزائر

وكشف رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم شرف الدين عمارة للإذاعة الأولى، الأحد، إن المنتخب الوطني سيحظى لدى عودته إلى الجزائر، باستقبال شعبي ورسمي لدى وصوله إلى الجزائر.

وقال عمارة أن التتويج بلقب كأس العرب فيفا 2021 يعتبر أحسن تقيم لمردود المنتخب الوطني المحلي لكرة القدم في هذه المنافسة خاصة وأن العناصر التي دافعت عن الألوان الوطنية لم يخيبوا الآمال ورفعوا التحدي وفازوا بهذه الكأس.

وأوضح إنه “يهنئ الشعب الجزائري بهذا الفوز الكبير” وإنه “يشكر اللاعبين على المجهودات الجبارة التي بذلوها وعلى المشوار الجيد الذي قاموا به طيلة البطولة حيث كانوا في مستوى المسؤولية التي كانت على عاتقهم”.

ليضيف أن “هذه الطبعة كانت مميزة بفضل التنظيم الجيد والإمكانيات الكبيرة التي وضعت من أجل إنجاحها”، كما أن مستوى المنتخابات المشاركة جعل من المباريات مثيرة” في المقابل أشار إلى أن قطر أثبتت أنه بإمكانها احتضان أكبر المناسبات العالمية.

كما صرح عمارة أن “المنتخب الوطني حصد كل الألقاب خلال هذه الدورة التي سمحت باكتشاف بعض اللاعبين الذين أبانوا عن إمكانيات عالية” لذلك طلب رئيس الفاف بضرورة تشجيعهم ومرافقتهم للمواصلة على هذا المنوال ولتطوير مستواهم.

في سياق متصل، قال عماراة إن “رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم السويسري جياني إنفانتينو من بين المعجبين بكرة القدم الجزائرية” وبأنه “أكد بأن منافسة كأس العرب كانت ناجحة بكل المقاييس وهو ما سيدفعه إلى تنظيمها بشكل دوري”.

من جانب آخر، كشف عمارة أن “رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون كان السند الأول للمنتخب الوطني وهو ما يدل على مدى اهتمام السلطات العليا للبلاد برياضة كرة القدم”.