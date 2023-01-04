مديرية الأمن توضح بخصوص فيديو شرطي المسيلة

أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني مساء الأربعاء، بيانا حول تداول مقطع فيديو حول ما يفترض أن يكون طرد شرطي بولاية المسيلة من مسكنه الوظيفي.

وأكد بيان مديرية الأمن أن صاحب الفيديو، وهو عون شرطة تابع لأمن دائرة سيدي عيسى، قد استفاد في ديسمبر 2022، من عقار في وسط المدينة، بالإضافة إلى دعم مالي.

وأوضح البيان أن استفادة المعني من هذا العقار، كانت في إطار “الجهود المبذولة للتكفل بمستخدمي الأمن الوطني. بالتنسيق مع السلطات المحلية”.

“كما أن المعني يُعدّ وريثا لسكن عائلي لائق بوسط المدينة. وهو المأوى الذي انتقل إليه رفقة عائلته بعد عملية الإخلاء (من السكن الوظيفي)”، يضيف البيان.

وقالت ذات المصالح أنها ستباشر إجراءات إزاء الحادثة، للحدّ مما وصفته بـ”التصرفات المعزولة واللامسؤولة”.