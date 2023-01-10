مديرية الأمن توضح حول وفاة قاصر بعد إصابته برصاصة طائشة في العاصمة

كشفت المديرية العامة للأمن الوطني يوم الثلاثاء في بيان، عن وفاة شاب قاصر متأثرا بإصابته بطلقة تحذيرية، من سلاح شرطي تابع لأمن دائرة براقي بالعاصمة.

وقالت مديرية الأمن في بيانها، إن الحادث وقع عند إطلاق أحد عناصر الشرطة لعيار تحذيري. عقب “محاولة بعض الشباب عرقلة عملية تفتيش”، استهدفت مسكن شخص متّهم بحيازة المخدرات.

“ونُقل القاصر المصاب على جناح السرعة إلى مستشفى سليم زميرلي بالحراش، أين وافته المنية منتصف نهار الثلاثاء”، يضيف البيان.

وعلى إثر هذا الحادث، تمّ “توقيف الشرطي تحت النظر، وإخضاع السلاح الناري للخبرة الباليستية، مع فتح تحقيق تحت إشراف وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش”.

كمّا قدمت مديرية الأمن “تعازيها لعائلة الضحية. على أن يتمّ إطلاع الرأي العام بنتائج التحقيق والاجراءات المتخذة، بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة”.

البيان الكامل للمديرية العامة للأمن الوطني: