مديرية الاتصال بالرئاسة تعزي في وفاة الصحفي محمد رضا بوزيان

عزت المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية، أسرة الفقيد الصحفي بمديرية الأخبار للمؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري، محمد رضا بوزيان.

وتقدمت المديرية العاصمة للاتصال أيضا بتعازيها إلى الأسرة الإعلامية، “بأصدق التعازي وعميق المواساة، مع التضرع إلى المولى عزّ وجلّ، أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته”.

وتوفي الصحفي بالتلفزيون الجزائري محمد رضا بوزيان، عن عمر ناهز 51 عامًا إثر مرض عضال.

وقد بدأ بوزيان مشواره المهني بالإذاعة المحلية لولاية تبسة سنة 2005، ليلتحق بعدها بالتلفزيون الجزائري.

وعمل في ذات المؤسسة بقسم الروبورتاج ثم بالقسم السياسي قبل أن يصبح مقدما لنشرات إخبارية ومنشطا لبرامج وحصص.

وسيوارى جثمان الفقيد الثرى غدا الأربعاء بعد صلاة الظهر بالجزائر العاصمة، حسب وكالة الأنباء الجزائرية.