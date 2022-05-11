رئاسة الجمهورية تعزي عائلة الصحفية شيرين أبو عاقلة

تقدمت المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية، اليوم الأربعاء، بتعازيها الخالصة لعائلة الصحفية القديرة مراسلة قناة الجزيرة شرين أبو عاقلة، اثر استشهادها برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية “على إثر استشهاد الصحفية القديرة شيرين أبو عاقلة، مراسلة قناة “الجزيرة”، في دولة فلسطين المحتلة،صباح اليوم، برصاص الاحتلال الصهيوني الغاشم، تتقدم المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بخالص تعازيها، وأصدق عبارات المواساة لعائلة الفقيدة وللشعب الفلسطيني الشقيق، ولأسرة قناة الجزيرة، راجين من المولى العليّ القدير أن يتغمد روحها برحمته الواسعة، ويلهم ذويها جميل الصبر والسلوان”.