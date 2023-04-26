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رياضة

مديرية التجارة لولاية تيارت تعلّق على قضية بيتزيريا ميلانو

عمر سلامي
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مديرية التجارة لولاية تيارت تعلّق على قضية بيتزيريا ميلانو
ح.م
بيتزيريا ميلانو

نفت مديرية التجارة وترقية الصادرات لولاية تيارت، تلقيها أي مراسلة من إيسي ميلان الإيطالي، لغلق بيتزيريا تستعمل اسم وشعار النادي.

وقالت المديرية على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”: ” وردت أخبار عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي مفادها مراسلة نادي أي سي ميلان مديرية التجارة وترقية الصادارت بولاية تيارت لغلق “بيتزيريا” تستعمل اسم وشعار النادي الإيطالي !”.

وأضافت: ” وبناءا على واجب الرد فإن مديرية التجارة وترقية الصادارت تفند وبصفة قطعية هذه الأخبار المغلوطة التي لا أساس لها من الصحة”.

وكانت “بيتزيريا ميلانو”  قد كشفت عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”،عن وصول مراسلة من ميلان الإيطالي، طالبت من خلالها بحذف شعار النادي، وهددت باللجوء إلى اتخاذ إجراءات تعويض لاستعمال الشعر دون ترخيص.

نادي ميلان يراسل بيتزيريا بتيارت لهذا السبب

وقالت صفحة “بيتزيريا ميلانو” على “فايسبوك” أنه وصلها تبليغ من نادي AC MILAN، منذ حوالي شهر، طالب فيه النادي بحذف شعاره من المحل، و أنهم سيتخذون إجراءات تعويض عن استعماله دون رخصة منهم.

وأوضحت أنها لم تستعمل شعار النادي AC Milan لغرض تجاري وإنما كونهم من محبي الفريق و من أنصاره.

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