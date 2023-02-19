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مديرية الجمارك تعلن عن مسابقة توظيف جديدة

الشروق أونلاين
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مديرية الجمارك تعلن عن مسابقة توظيف جديدة
أرشيف

أعلنت مديرية الجمارك، الأحد، عن مسابقة توظيف خارجي جديدة في 6 شعب.

وحسب بيان للمديرية: تعلن المديرية العامة للجمارك عن فتح مسابقة للتوظيف الخارجي بعنوان السنة المالية 2022 للالتحاق بالشعب التالية:

– الإدارة العامة
– الترجمة
– الإعلام الآلي
– الإحصاء
– الوثائق والمحفوظات
– السكن والعمران
– الصحة العمومية

لتحميل استمارة التسجيل والإطلاع على شروط وكيفيات التسجيل وكافة المعلومات المتعلقة بإيداع ملفات الترشح، يرجى زيارة الموقع الرسمي للجمارك الجزائرية عبر الرابطين الإلكترونيين التاليين:

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