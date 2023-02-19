مديرية الجمارك تعلن عن مسابقة توظيف جديدة

أعلنت مديرية الجمارك، الأحد، عن مسابقة توظيف خارجي جديدة في 6 شعب.

وحسب بيان للمديرية: تعلن المديرية العامة للجمارك عن فتح مسابقة للتوظيف الخارجي بعنوان السنة المالية 2022 للالتحاق بالشعب التالية:

– الإدارة العامة

– الترجمة

– الإعلام الآلي

– الإحصاء

– الوثائق والمحفوظات

– السكن والعمران

– الصحة العمومية

لتحميل استمارة التسجيل والإطلاع على شروط وكيفيات التسجيل وكافة المعلومات المتعلقة بإيداع ملفات الترشح، يرجى زيارة الموقع الرسمي للجمارك الجزائرية عبر الرابطين الإلكترونيين التاليين: