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مديرية السجون تعلن عن مسابقة توظيف

الشروق أونلاين
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مديرية السجون تعلن عن مسابقة توظيف
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أعلنت المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عن فتح مسابقة توظيف وطنية لفائدة مؤسساتها العقابية.

وأوضحت المديرية في منشور لها على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك أن المسابقة تخص توظيف ضباط إعادة التربية ( 100 رجال و 20 نساء ) و أعوان إعادة التربية ( 1180 رجال و 100 نساء ).

وأفادت المديرية أنه يمكنك تحميل استمارة معلومات للمشاركة في المسابقة و كذا الإطلاع على شروط #التوظيف و مكونات الملف، عبر الموقع الإلكتروني لإدارة السجون:

https://dgapr.mjustice.dz

وأضافت أن فترة التسجيل و إرسال الملفات: من 14 سبتمبر إلى 14 أكتوبر 2022.

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