مديرية السجون تنشر تفاصيل جديدة حول مسابقة التوظيف

نشرت المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، تفاصيل جديدة حول مسابقة التوظيف عبر مؤسساتها العقابية التي أعلنت عنها سابقا.

أوضحت المديرية العامة للسجون أن رقمي الحاسب الخاص بلدفع مستحقات المشاركة في مسابقة التوظيف في رتبة عون إعادة التربية عبر مؤسساتها العقابية وردت مقلوبة في إعلان التوظيف.

وأكدت المديرية في بيان لها أنه بعد ورد استفسارات من المواطنين حول حساب دفع مستحقات التسجيل في المسابقة تم تصحيح الخلل ومستحقات الاشتراك، تدفع إلى:

– الحساب البريدي الخاص بالخزينة المركزية تحت رقم ( 50/52-3000 ) لفائدة الوكالة المركزية للدفع المسبق للمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج المفتوح لدى الخزينة المركزية تحت رقم ( 756-597 ).

– أو في حساب الخزينة الولائية لفائدة حساب الوكالة المركزية للدفع المسبق للمديرية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج المفتوح لدى الخزينة المركزية تحت رقم ( 756-597 ).

مديرية السجون تعلن عن مسابقة توظيف

ويوم 15 سبتمبر 2022، أعلنت المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عن فتح مسابقة توظيف وطنية لفائدة مؤسساتها العقابية.

وأوضحت المديرية في منشور لها على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك أن المسابقة تخص توظيف ضباط إعادة التربية ( 100 رجال و 20 نساء ) و أعوان إعادة التربية ( 1180 رجال و 100 نساء ).

وأفادت المديرية أنه يمكنك تحميل استمارة معلومات للمشاركة في المسابقة و كذا الإطلاع على شروط #التوظيف و مكونات الملف، عبر الموقع الإلكتروني لإدارة السجون:

https://dgapr.mjustice.dz

وأضافت أن فترة التسجيل و إرسال الملفات: من 14 سبتمبر إلى 14 أكتوبر 2022.