-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

مديرية الشؤون الدينية والأوقاف تُوظف

محمد فاسي
  • 817
  • 0
مديرية الشؤون الدينية والأوقاف تُوظف
أرشيف
مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية الجزائر

أعلنت مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية الجزائر، الأربعاء، عن فتح باب الترشح لشغل عدد من المناصب لسنة 2025، وذلك عن طريق النقل، في حدود المناصب المالية المفتوحة.

وحسب الإعلان، تتوزع المناصب على النحو التالي: مهندس دولة في الإعلام الآلي (منصب واحد)، مهندس معماري (منصب واحد)، مساعد وثائقي أمين محفوظات (منصب واحد)، إضافة إلى ستة مناصب لرتبة قيم.

ويشترط في المترشحين أن يكونوا موظفين مرسمين في مناصبهم، وألا يكونوا مدانين بأي التزامات تجاه الخدمة الوطنية، مع التمتع بالخبرة المهنية اللازمة من التزام وكفاءة ومهارة.

أما الوثائق المطلوبة فتشمل: طلبًا خطيًا للنقل، مقرر الترسيم في الرتبة، السيرة الذاتية للمترشح، نسخة من شهادة التخصص ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية.

وأوضحت المديرية أن الملفات تودع على مستوى مقرها الكائن بـ 1 شارع محمد بربوش بلدية حسين داي بالجزائر العاصمة، في أجل أقصاه يوم 30 سبتمبر 2025.

مقالات ذات صلة
“إيتوزا” تعلن عن برنامج النقل الخاص بالدخول الاجتماعي الجديد

“إيتوزا” تعلن عن برنامج النقل الخاص بالدخول الاجتماعي الجديد

الوزير الأول بالنيابة يتفقد التحضيرات لمعرض التجارة البينية الإفريقية 2025

الوزير الأول بالنيابة يتفقد التحضيرات لمعرض التجارة البينية الإفريقية 2025

خمس سنوات للمتورطين في فضيحة إصدار جوازات السفر وبطاقات التعريف لسوريين

خمس سنوات للمتورطين في فضيحة إصدار جوازات السفر وبطاقات التعريف لسوريين

العالم الحر

العالم الحر

جلسة المحاكمة في قضية الفساد “أناب 2” يوم 23 سبتمبر

جلسة المحاكمة في قضية الفساد “أناب 2” يوم 23 سبتمبر

ساركوزي يستجدي الرئيس تبون من أجل إطلاق سراح صنصال

ساركوزي يستجدي الرئيس تبون من أجل إطلاق سراح صنصال

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد