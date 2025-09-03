مديرية الشؤون الدينية والأوقاف تُوظف

أعلنت مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية الجزائر، الأربعاء، عن فتح باب الترشح لشغل عدد من المناصب لسنة 2025، وذلك عن طريق النقل، في حدود المناصب المالية المفتوحة.

وحسب الإعلان، تتوزع المناصب على النحو التالي: مهندس دولة في الإعلام الآلي (منصب واحد)، مهندس معماري (منصب واحد)، مساعد وثائقي أمين محفوظات (منصب واحد)، إضافة إلى ستة مناصب لرتبة قيم.

ويشترط في المترشحين أن يكونوا موظفين مرسمين في مناصبهم، وألا يكونوا مدانين بأي التزامات تجاه الخدمة الوطنية، مع التمتع بالخبرة المهنية اللازمة من التزام وكفاءة ومهارة.

أما الوثائق المطلوبة فتشمل: طلبًا خطيًا للنقل، مقرر الترسيم في الرتبة، السيرة الذاتية للمترشح، نسخة من شهادة التخصص ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية.

وأوضحت المديرية أن الملفات تودع على مستوى مقرها الكائن بـ 1 شارع محمد بربوش بلدية حسين داي بالجزائر العاصمة، في أجل أقصاه يوم 30 سبتمبر 2025.