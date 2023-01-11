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الجزائر

مديرية الشرطة تعلن عن مسابقة توظيف جديدة

الشروق أونلاين
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مديرية الشرطة تعلن عن مسابقة توظيف جديدة
ح.م

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، الأربعاء، عن إطلاق  مسابقة توظيف لفائدة الأعوان المتعاقدين.

وفي بيان لها، أعلنت المديرية، عن فتح مسابقة لتوظيف الأعوان المتعاقدين في رتبة عامل مهني من المستوى الأول، بموجب عقود محددة المدة بالتوقيتين الكامل والجزئي.

وأوضحت المديرية أن المسابقة ستكون على أساس الانتقاء وبناءً على دراسة الملف، لفائدة المصالح الجهوية للمالية والتجهيز (الجزائر، البليدة، وهران، بشار، قسنطينة، ورقلة وتمنراست)، بعنوان سنة 2022.

وأشارت إلى أنه يمكن تحميل وطبع استمارة المشاركة في المسابقة وكذا الإطلاع على شروط التوظيف ومكونات الملف، عبر الموقع الإلكتروني ومنصات التواصل الرقمي للشرطة الجزائرية، فايسبوك، إنستغرام وتويتر.

يودع ملف الترشح على مستوى المصالح الجهوية للمالية والتجهيز (الجزائر- البليدة – وهران – بشار – قسنطينة – ورقلة وتمنراست). يوضح المصدر ذاته.

وفي 3 نوفمبر 2022، أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، عن فتح مسابقة لتوظيف المستخدمين الشبيهين لفائدة الولايات الـ 10 المستحدثة والوحدات الجمهورية للأمن، بعنوان سنة 2022.

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