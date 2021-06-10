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الجزائر

مديرية الشرطة تعلن عن مسابقة توظيف في 10 ولايات جنوبية

الشروق أونلاين
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مديرية الشرطة تعلن عن مسابقة توظيف في 10 ولايات جنوبية

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، عن فتح مسابقة توظيف المستخدمين الشبيهين على أساس الشهادة شعبة الصحة والمتعاقدين الشبيهين على أساس الانتقاء، في مختلف الأسلاك والرتب في 10 ولايات جنوبية.

وأوضحت المديرية في بيان لها، الخميس، أن المسابقة مخصصة لفائدة المركز الطبي الاجتماعي بأمن ولاية تندوف، وكذا الأعوان المتعاقدين الشبيهين على أساس الانتقاء، في مختلف الأسلاك والرتب، بعنوان سنة 2021، لصالح سكان الولايات الجنوبية التالية: أدرار، بسكرة، بشار، ورقلة، تندوف، غرداية، برج باجي مختار، بني عباس، إن قزام، تقرت.

وأضافت المديرية أنه بامكان المهتمين تحميل وطبع استمارة المشاركة في المسابقة وكذا الإطلاع على شروط التوظيف ومكونات الملف، عبر الموقع الإلكتروني وصفحات التواصل الاجتماعي للمديرية العامة لأمن الوطني، فايسبوك، أنستغرام وتويتر.

فتح باب التجنيد والتوظيف في الدرك والشرطة  

وكانت كل من كل من قيادتي الدرك والأمن الوطنيين، قد أعلنتا عن فتح التجنيد، ماي الماضي، في صف الرتيب واطلاق مسابقة توظيف خاصة بالأعوان ذكور الذين تتوفر فيهم مجموعة من الشروط.

وحسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني  فقد تم فتح عملية إيداع ملفات الترشّح لمسابقة التوظيف والتكوين على أساس الإختبارات الخاصة بأعوان الشرطة ذكور.

وأوضح المصدر ذاته أن المسابقة ستكون على مستوى مكاتب التكوين التابعة لأمن الولايات الجنوبية التالية: أدرار، تمنراست، إليزي، بسكرة، تندوف، بشار، ورقلة، غرداية، الأغواط، الوادي، أولاد جلال، المغير، توقرت، المنيعة إن صالح، جانت، إن قزام، بني عباس، برج باجي مختار، تيميمون.

وحددت المديرية شروطا للاتحاق بالمسابقة، وهي أن يكون المترشّح قد بلغ سن الـ19 سنة على الأقل عند تاريخ إجراء المسابقة، و23 سنة على الأكثر.

كما أشارت إلى أنه يمكن تحميل وطبع استمارة المشاركة في المسابقة وكذا الإطلاع على شروط التوظيف ومكونات الملف، عبر الموقع الإلكتروني وصفحات التواصل الاجتماعي للمديرية العامة للأمن الوطني.

من جهته أعلن الدرك الوطني عن فتح باب التجنيد للالتحاق بصف رتيب. وعلى المهتمين الاتصال بأقرب مجموعة إقليمية من مقر إقامتهم للاطلاع على شروط التجنيد.

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التعليقات
6
  • موظف عايش بالقطرة

    نتمنى ارجاع السن القانوني الى عهد المرحوم التونسي أي 35 سنة كما نعلم ان الخائن الهامل نقصها من 35 الى 23 سنة

    1
  • متقاعد

    لماذا هذين القطاع فقط لا يتوقف فيهما التوظيف و دائما لا تمسهم ما يسمى أزمة سيولة او رواتب

    10
  • سراب

    نفس شروط التوضيف في عهد الهامل السن 23 سنة كاقصى حد

    -1
  • حقرة وحشوة

    ولا يوم في حياتي سمعت عن مسابقة في التوضيف في: الخطوط الجوية سوناطراك البعثات الدبلوماسية المناصب الإدارية في الوزارات.... بلد لن تقوم له قائمة مادام هناك الضلم

    8
  • برهوش المبرهش ههه

    مقريبة و الله مقريبة الا ما خدمتش بوليس تخدم بوليس ويلا ماخدمتش جان دارم تخدم جان دارم هههههههههه الله قالب ماكاش هذا واش حلبت ليكونومي انتع ابو عريف.

    21
  • Mohdz

    علاه عل غرار هاذ القطاع و قطاع القظاء عمرنا مانسمعو بي فتح أبواب التوضيف في سونالغاز ، سوناطراك أو الخطوط الجوية

    48

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