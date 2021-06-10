مديرية الشرطة تعلن عن مسابقة توظيف في 10 ولايات جنوبية

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، عن فتح مسابقة توظيف المستخدمين الشبيهين على أساس الشهادة شعبة الصحة والمتعاقدين الشبيهين على أساس الانتقاء، في مختلف الأسلاك والرتب في 10 ولايات جنوبية.

وأوضحت المديرية في بيان لها، الخميس، أن المسابقة مخصصة لفائدة المركز الطبي الاجتماعي بأمن ولاية تندوف، وكذا الأعوان المتعاقدين الشبيهين على أساس الانتقاء، في مختلف الأسلاك والرتب، بعنوان سنة 2021، لصالح سكان الولايات الجنوبية التالية: أدرار، بسكرة، بشار، ورقلة، تندوف، غرداية، برج باجي مختار، بني عباس، إن قزام، تقرت.

وأضافت المديرية أنه بامكان المهتمين تحميل وطبع استمارة المشاركة في المسابقة وكذا الإطلاع على شروط التوظيف ومكونات الملف، عبر الموقع الإلكتروني وصفحات التواصل الاجتماعي للمديرية العامة لأمن الوطني، فايسبوك، أنستغرام وتويتر.

فتح باب التجنيد والتوظيف في الدرك والشرطة

وكانت كل من كل من قيادتي الدرك والأمن الوطنيين، قد أعلنتا عن فتح التجنيد، ماي الماضي، في صف الرتيب واطلاق مسابقة توظيف خاصة بالأعوان ذكور الذين تتوفر فيهم مجموعة من الشروط.

وحسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني فقد تم فتح عملية إيداع ملفات الترشّح لمسابقة التوظيف والتكوين على أساس الإختبارات الخاصة بأعوان الشرطة ذكور.

وأوضح المصدر ذاته أن المسابقة ستكون على مستوى مكاتب التكوين التابعة لأمن الولايات الجنوبية التالية: أدرار، تمنراست، إليزي، بسكرة، تندوف، بشار، ورقلة، غرداية، الأغواط، الوادي، أولاد جلال، المغير، توقرت، المنيعة إن صالح، جانت، إن قزام، بني عباس، برج باجي مختار، تيميمون.

وحددت المديرية شروطا للاتحاق بالمسابقة، وهي أن يكون المترشّح قد بلغ سن الـ19 سنة على الأقل عند تاريخ إجراء المسابقة، و23 سنة على الأكثر.

كما أشارت إلى أنه يمكن تحميل وطبع استمارة المشاركة في المسابقة وكذا الإطلاع على شروط التوظيف ومكونات الملف، عبر الموقع الإلكتروني وصفحات التواصل الاجتماعي للمديرية العامة للأمن الوطني.

من جهته أعلن الدرك الوطني عن فتح باب التجنيد للالتحاق بصف رتيب. وعلى المهتمين الاتصال بأقرب مجموعة إقليمية من مقر إقامتهم للاطلاع على شروط التجنيد.