مديرية الشرطة: تقديم كلّ من يحمل الألعاب النارية أمام القضاء

دعت المديرية العامة للأمن الوطني مساء الجمعة في بيان، إلى تفادي حمل الأشياء المحظورة كالألعاب النارية والشماريخ أو إدخالها للملعب.

يأتي هذا عشية لقاء المنتخب الوطني لكرة القدم أمام منتخب أوغندا بملعب 5 جويلية في العاصمة. لحساب التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

ونبّهت المديرية في بيانها من أنّ “كل من يضبط بحوزته أي شيء من هذا القبيل، سيتمّ توقيفه وتقديمه أمام الجهات القضائية”.

كما ذكّرت المديرية العامة للأمن الوطني مستعملي الطريق العام، بضرورة احترام قانون المرور. “وعدم الركن العشوائي للمركبات. وتفادي المناورات الخطيرة في أثناء السياقة”.