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مديرية الشرطة: 3 شروط لحضور مباراة الجزائر – نيجيريا

الشروق الرياضي
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مديرية الشرطة: 3 شروط لحضور مباراة الجزائر – نيجيريا
ح.م
جانب من آخر حصة تدريبية للخضر

كشفت المديرية العامة للأمن الوطني عن إجراءات الدخول إلى الملعب لحضور المباراة الودّية المبرمجة سهرة الثلاثاء بين المنتخب الوطني ونظيره النيجيري.

ونشرت مديرية الأمن شروط الدخول إلى ملعب “ميلود هدفي” بِوهران والذي سيحتضن اللقاء الكروي بين الجزائر ونيجيريا سهرة الثلاثاء والتي جاءت كالتالي:

1- وجوب إستظهار بطاقة الهوية والتذكرة.

2- يجب أن تكون البيانات المدونة على التذكرة مطابقة لبطاقة الهوية.

3- وجوب حيازة كل قاصر يبلغ سنه 3 سنوات فما فوق على تذكرة، كونه يشغل مقعد خاص به.

كما أعلنت المصالح ذاتها عن تخصيص ممر خاص بالعائلات عبر جميع مداخل الملعب.

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