مديرية الصيد بالعاصمة توجه نداء للمستثمرين الراغبين في تربية المائيات

وجهت مديرية الصيد البحري بولاية الجزائر نداء للراغبين في الإستثمار وإقامة مشاريع لتربية الأسماك في المياه العذبة خاصة سمك البلطي الأحمر.

ودعت المديرية في بيان لها الراغبين في الاستثمار وإقامة مشاريع لتربية المائيات في المياه العذبة خاصة البلطي الأحمر إلى التقرب من مصالحها للحصول على معلومات أكثر.

كما طلبت مديرية الصيد من أصحاب المستثمرات الفلاحية ذات أحواض السقي الكبيرة، إلى استغلالها في تربية البلطي نظرا للفائدة الاقتصادية في بيع واستهلاك هذا المنتوج.

ويأتي هذا بعد النجاح الذي حققه تسويق سمك البلطي الأحمر والإقبال الكثيف عليه بمختلف ولايات الوطن، خاصة بولاية الجزائر، حسب ما أفاده بيان للمديرية. يوضح المصدر ذاته.