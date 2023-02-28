مديرية الضرائب تحدد فترة اقتناء قسيمة السيارات

حددت المديرية العامة للضرائب الفترة ما بين 1 إلى 31 مارس 2023، كمدة قانونية لتسديد قسيمة السيارات.

وأوضح بيان نشرته المديرية عبر موقعها الإلكتروني أن المدة القانونية لتسديد قسيمة السيارات 2023، ستبدأ بتاريخ أول مارس على الساعة الثامنة صباحا (8سا) لتنتهي بتاريخ 31 مارس 2023 على الساعة الرابعة زوالا (16سا)”.

وبخصوص تسعيرة القسيمة لـ2023، أكدت المديرية العامة للضرائب، أنه لم يطرأ أي تغيير عليها، مضيفة أنه يمكن تسديد قسيمة السيارة خلال المدة القانونية المحددة على مستوى قابضات الضرائب ومكاتب البريد.

ولضمان سير هذه العملية في أحسن الظروف الممكنة، أشارت المديرية أنها سخرت بمعية مؤسسة بريد الجزائر “جميع الوسائل” داعية مالكي السيارات، إلى القيام بهذا الواجب القانوني، عند انطلاق العملية، وعدم انتظار اقتراب انقضاء المدة القانونية لذلك، لتفادي أي إزعاج محتمل.

كما نبهت مالكي السيارات إلى ضرورة التأكد من التسعيرة القانونية للقسيمة قبل اقتنائها.

وبالنسبة للسيارات النفعية، أفادت المديرية العامة للضرائب أن تسعير القسيمة محددة حسب جملة الحمولة.

أما فيما يخص السيارات الجديدة، أشارت إلى أن بطاقة السير المؤقتة (البطاقة الصفراء ) تعد على أنها بطاقة الترقيم (البطاقة الرمادية) .

وعليه، تضيف مديرية الضرائب , فإن “شراء القسيمة يكون في أجل 30 يوم اعتبارا من تاريخ وضع السيارة للسير على التراب الوطني”.

وتعفى من القسيمة السيارات ذات الترقيم الخاص التابعة للدولة والجماعات المحلية (البلديات والولايات) والسيارات التي يتمتع مالكوها بامتيازات دبلوماسية أو قنصلية وسيارات الإسعاف والسيارات المجهزة بعتاد صحي والسيارات المجهزة بعتاد ضد الحرائق.

كما تعفى من القسيمة السيارات المجهزة والمخصصة للمعوقين والسيارات المجهزة بغاز البترول المميع/وقود او غاز طبيعي وقود.

ووفقا للتشريع الساري فإن الجرارات والآلات الفلاحية الأخرى والسيارات أقل من 4 عجلات (الدراجات النارية والدراجات ذات المحرك, الخ) وكذا آلات الأشغال العمومية والمقطورات فإنها غير معنية بقسيمة السيارات.