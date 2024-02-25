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اقتصاد

مديرية الضرائب تصدر بيانا هاما

الشروق أونلاين
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مديرية الضرائب تصدر بيانا هاما
ح. م
أصدرت مديرية الضرائب بيانا هاما حول آجال اكتتاب ودفع التصريحات السنوية المتعلقة برسم التكوين المتواصل والرسم على التمهين.

أصدرت مديرية الضرائب بيانا هاما مساء اليوم، الأحد 25 فيفري، حول آجال اكتتاب ودفع التصريحات السنوية المتعلقة برسم التكوين المتواصل والرسم على التمهين.

مديرية الضرائب فندت في بيانها “الأخبار المغلوطة والتي لا أساس لها من الصحة المتداولة من طرف بعض المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي مفادها تمديد أجال اكتتاب ودفع التصريحات السنوية المتعلقة برسم التكوين المتواصل والرسم على التمهين.”

وأكدت المديرية أنه “عليه تفند المديرية العامة للضرائب هذه الأخبار وتعلم جميع المكلفين بالضريبة أن الأجل المحدد لاكتتاب الرسم على التكوين المتواصل و الرسم على التمهين قد انقضى يوم 20 فيفري 2024.”

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