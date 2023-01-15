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مديرية الضرائب تعلن عن إجراءات جديدة لفائدة المؤسسات المصدرة

الشروق أونلاين
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مديرية الضرائب تعلن عن إجراءات جديدة لفائدة المؤسسات المصدرة
ح.م

أعلنت المديرية العامة للضرائب، عن جملة من الإجراءات الجديدة لفائدة المؤسسات التي تقوم بعمليات تصدير السلع والخدمات.

وحسب بيان للمديرية فقد تم تخصيص إجراء مبسط لمعالجة الطلبات التي تقدمها هذه المؤسسات فيما يتعلق بـ:

1- الحصول على الاعتماد للشراء بالإعفاء من الرسم على القيمة المضافة

2- استرداد قروض الرسم على القيمة المضافة والتسبيق المالي بمعدل 30 %

3- شهادات الوضعية الجبائية في حالة تحويل الأموال إلى الخارج المتعلقة بعمليات التصدير.

ووضعت المديرية العامة للضرائب تحت تصرف المؤسسات المصدرة عنوان بريد إلكتروني مخصص “sadiratouka.contactdgi@mf.gov.dz”، من “أجل الحصول في أقرب الآجال على معلومات تخص الإجراءات الجبائية المتعلقة بنشاطهم والإبلاغ عن أي صعوبات يواجهونها في هذا الصدد”، وفقا للبيان.

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