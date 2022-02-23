مديرية الضرائب تكشف عن 12 إجراء ضريبيا جديدا في 2022

كشفت المديرية العامة للضرائب، عن أهم التخفيضات والإعفاءات الضريبية الخاصة بعدة نشاطات اقتصادية التي حملها قانون المالية لسنة 2022 وجاءت كالتالي:

1- تأسيس المعدل المخفض في مجال الضريبة على أرباح الشركات والمحدد بـ 10 بالمائة (عوضا عن تطبيق المعدل الكامل 19 بالمائة)، المطبق على الأرباح المحققة من طرف مؤسسات الإنتاج في حدود المبلغ المستعمل، خلال السنة المالية، لاقتناء معدات الإنتاج المتعلقة بالنشاط الممارس.

2- تخفيض جوهري على الرسم على النشاط المهني، وتجسد ذلك، في كون منتجي السلع لم يعودوا خاضعين للرسم على النشاط المهني، ولم تعد المهن غير التجارية خاضعة للرسم على النشاط المهني.

3- تستفيد الأنشطة الأخرى من تخفيض في معدل الرسم على النشاط المهني حيث ينخفض من 2 بالمائة إلى 1.5 بالمائة (باستثناء نشاط نقل المحروقات عبر الأنابيب).

4- دعم نشاط تربية المائيات، تم إخضاع للمعدل المخفض 9 بالمائة من الرسم على القيمة المضافة فيما يخص عمليات استيراد الفحول والبلاعيط ويرقات القشريات ودعاميص الرخويات ذات الصدفتين، وبويضات وهلام الذكور الموجهة للتكاثر، إلى جانب المنتجات المحلية من تربية المائيات.

5- قطاع السياحة: تجديد تطبيق المعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة إلى غاية 31 ديسمبر 2024، على الخدمات المتصلة بالنشاطات السياحية والفندقية والحمامات المعدنية والإطعام السياحي المصنف والأسفار وتأجير السيارات للنقل السياحي.

6- دعم النشاط الزراعي وتربية المواشي، وبالإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، المواد الموجهة لأغذية المواشي والدواجن المنتجة محليا، وتوسعة الإعفاءات الدائمة بعنوان الضريبة على الدخل الإجمالي (المداخيل الفلاحية) لتشمل مداخيل المستثمرات الصغيرة التي تقل مساحتها أو تساوي 06 هكتار بالنسبة للمستثمرات الواقعة في الجنوب والهضاب العليا و 02 هكتار بالنسبة للمستثمرات الواقعة في المناطق الأخرى.

7- تستفيد من إعفاء بعنوان الضريبة على الدخل الإجمالي لفترة 10 سنوات، المداخيل الناتجة عن الأنشطة الفلاحية وتربية المواشي، الممارسة في الأراضي المستصلحة حديثا، وذلك ابتداء من تاريخ منحها، والمناطق الجبلية، وذلك ابتداء من تاريخ بداية النشاط، علاوة عن منح تخفيض بنسبة 60 بالمائة بعنوان المداخيل الصافية الخاضعة للضريبية بعنوان نشاط تربية المواشي.

8- إعفاءات تطبق بعنوان الأرباح التجارية وغير التجارية بالنسبة للأنشطة المؤهلة للاستفادة من أنظمة الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية والوكالة الوطنية لدعم القرض المصغر وكذا الصندوق الوطني للتأمين على البطالة (إعفاءات مؤقتة)

9- إعفاءات على عمليات التصدير، وللمبالغ المحصلة على شكل أتعاب، أختام، حقوق المؤلفين والمخترعين المتعلقة بالأعمال الأدبية والعلمية والفنية والسينمائية، من قبل الفنانين والمؤلفين والملحنين والمخترعين الذين توجد إقامتهم الجبائية بالجزائر، وللمداخيل التي تم استخدامها في المساهمة في رأسمال شركات إنتاج السلع والأشغال أو الخدمات.

10- إعفاء المؤسسات الناشئة من الضريبة الجزافية الوحيدة، على غرار ما تم منحه لفائدة المؤسسات الناشئة التابعة للنظام الحقيقي في مجال الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات والرسم على النشاط المهني، وهذا لمدة أربع (4) سنوات، ابتداء من تاريخ الحصول على علامة “مؤسسة ناشئة”، مع سنة (1) إضافية، في حالة التجديد.

11- إعفاء الزيت الخام والمسحوق الناتج عن سحق البذور الزيتية، محليا، من الرسم على القيمة المضافة وهذا لمدة 05 سنوات اعتبارا من 1 جانفي 2022.

12- تعديل نظام الإعفاءات الخاص بزيت الصوجا الخام والزيت الغذائي المكرر العادي من خلال إعفاءات من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة، زيت الصوجا الخام المستورد والموجه لإنتاج الزيت الغذائي المكرر العادي.