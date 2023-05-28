مديرية الضرائب تنشر بلاغا هاما

نشرت المديرية العامة للضرائب، بلاغا هاما يتعلق بإكتتاب التصريحات السنوية للنتائج والمداخيل، فندت فيه تمديد الآجال.

وفي بيان لها، أوضحت المديرية أن انتهاء مدة اكتتاب التصريحات السنوية سيكون يوم 31 ماي 2023، مفندة كل “الأخبار المغلوطة” التي تم تداولها بشأن تمديد الآجال.

وأكدت الجهة ذاتها، أنها أصدرت تعليمات لجميع المصالح الجبائية المعنية لضمان إستقبال المكلفين بالضريبة كل أيام الأسبوع وهذا من أجل تمكينهم بالقيام بالإجراءات التصريحية وبغرض مرافقتهم.

كما أشارت المديرية إلى أن المكلفين بالضريبة التابعين لمراكز الضرائب والمراكز الجوارية للضرائب المسيرة تحت النظام المعلوماتي “جبايتك”، بوسعهم القيام عن بعد بالتزاماتهم التصريحية في الآجال المحددة.