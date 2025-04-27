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الجزائر

مديرية الوظيفة العمومية: الخميس المقبل عطلة مدفوعة الأجر

الشروق أونلاين
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مديرية الوظيفة العمومية: الخميس المقبل عطلة مدفوعة الأجر
أرشيف
تعبيرية

سيكون يوم الخميس المقبل، المصادف للفاتح من ماي، عطلة مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد العمال. وفق ما أكده بيان للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري.

وجاء في بيان مديرية الوظيفة العمومية أن “يوم الخميس 1 ماي 2025، يُعتبر عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة”.

كما يستفيد من العطلة مدفوعة الأجر، بموجب أحكام القانون المتضمن قائمة الأعياد الرسمية “كافة مستخدمي المؤسسات العمومية والخاصة في جميع القطاعات، مهما كان قانونها الأساسي. بما في ذلك المستخدمون بنظام العمل اليومي أو الساعي”.

وأشار بيان المديرية إلى أنه “يتعيّن على المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين والمؤسسات المذكورة، اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة في المصالح التي تعمل بنظام التناوب”.

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