مديرية الوظيف العمومي تُحدد أوقات العمل خلال الشهر الفضيل

حددت المديرية العامة للوظيفة العمومية،مواقيت العمل المطبقة في المؤسسات والإدارات العمومية بمناسبة حلول شهر رمضان.

واوضحت المديرية في بيان لها أن ساعات العمل ستكون من الساعة الثامنة والنصف صباحا إلى الساعة الثالثة والنصف مساء من يوم الأحد إلى يوم الخميس.

وفيما يخص ولايات أدرار وتمنراست وإليزي وتندوف وبشار وورقلة وغرداية والأغواط وبسكرة والوادي وتيميمون وبرج باجي مختار وأولاد جلال وبني عباس وعين صالح وعين قزام وتوقرت وجانت والمغير والمنيعة، فإن مواقيت العمل ستكون من الساعة السابعة صباحا الى الثانية زوالا.

وأوضحت المديرية العامة للوظيفة العمومية أنه سيتم الرجوع إلى مواقيت العمل العادية بعد عيد الفطر المبارك.