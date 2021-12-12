مديرية تربية سطيف لـ”الشروق”: التلقيح إجباري على الموظفين

الرافضون يحالون على عطلة من دون أجر

أعلن مدير التربية بالنيابة لولاية سطيف عثمان حمنة، الأحد، إجبارية تلقي لقاح كورونا، بالنسبة للموظفين العاملين بمقر المديرية، تحت طائلة الإحالة على عطلة إجبارية من دون أجر.

وقال حمنة في تصريح لـ “الشروق”: “قررت من أجل الحفاظ على سلامة المواطن والموظفين من الإصابة بهذا الوباء الفتاك، إجبار كل موظف يشتغل في مقر مديرية التربية بسطيف، على التلقيح، ومن يرفض تطبيق التعليمية الصارمة، سيجد نفسه مجبرا على التوقف عن العمل وأخذ عطلة إجبارية بدون أجر، ولن يعود إلى مكان شغله حتى يقدم وثيقة تثبت أخذه للقاح”.

وأوضح المتحدث أن وزير القطاع، قرر تغيير موعد العطلة الشتوية بتقديمها بأسبوع عن موعدها المحدد، بسبب ارتفاع الحالات المصابة بفيروس كورونا بين المواطنين وخاصة في الأوساط المدرسية. وأضاف أن وزير التربية، بعد التشاور مع الوزير الأول، وبناء على تقرير اللجنة العلمية المكلفة بمتابعة انتشار فيروس كورونا في الجزائر، قرر تقديم العطلة الشتوية إلى أسبوع بعدما كانت مقررة في 16 من الشهر الجاري، وهذا بعد تسجيل ارتفاع في الحالات المصابة بكوفيد 19 في الوسط المدرسي.

وفي ذات السياق، أكد عثمان حمنة، بأن وزير التربية، اجتمع الأسبوع المنصرم، بمديري التربية، عبر تقنية التحاور عن بعد، وأبلغهم بضرورة محاربة هذا الوباء في الأوساط المدرسية، بكل الوسائل، خاصة فيما تعلق بتعقيم المؤسسات التعليمية، وتحسيس مستخدمي القطاع بضرورة التلقيح، وهو ما حصل في ولاية سطيف، أين تم تخصيص قاعات خاصة لتلقيح الأستاذة وكل مستخدمي قطاع التربية البالغ عددهم في سطيف 32 ألف موظف، مشيرا إلى أن الأساتذة في مختلف المؤسسات التعليمية المتواجد عبر بلديات سطيف الـ60 مدعوون إلى تلقي اللقاح قبل استئناف الدراسة في الفصل الثاني من الموسم الدراسي الحالي، ونشير أنه تم تسجيل الأسبوع المنصرم، إصابة 5 تلاميذ بفيروس كورونا، ويخضعون حاليا للعلاج في مصالح الكوفيد.