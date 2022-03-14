مديرية توزيع الكهرباء والغاز ببلوزداد تحتفي بذوي الاحتياجات الخاصة

قدمت عروض بلغة الإشارة عن كيفية صيانة الأجهزة المنزلية

شاركت الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز عبر مديرية توزيع بلوزداد، ذوي الاحتياجات الخاصة في يومهم الوطني المصادف لـ 14 مارس الجاري، وذلك عن طريق تنظيم يوم تحسيسي على شرفهم باستعمال لغة الإشارة على مستوى مركز التكوين المهني للأشخاص المعاقين جسديا على مستوى بلدية القبة.

وقد خصصت إطارات المديرية هذا اليوم التحسيسي لهذه الشريحة من المجتمع، وتضمن تقديم عروض مصورة وشروحات بلغة الإشارة عن كيفية صيانة الأجهزة المنزلية التي تعمل بمادة الغاز الطبيعي قبل تشغيلها وطرق استهلاك الطاقة وترشيدها بشكل عقلاني.

إضافة إلى توزيع مختلف المطويات وكتب مصورة تتعلق بخطر الاختناقات بغاز أحادي الكربون وغيرها في تجربة تعد الأولى من نوعها بالنسبة لمديرية توزيع بلوزداد، وهذا تحت شعار الكهرباء والغاز طاقتين يجب أن تعرف كيف تستخدمهما لضمان أقصى درجات الراحة والأمان”.

وجاءت هذه المبادرة بعد مباشرة المديرية لحملات تحسيسية ضد أخطار سوء استعمال الغاز الطبيعي وخطر الاختناق بغاز أحادي الكربون بداية بمراقبة التوصيلات الداخلية للغاز عل مستوى المؤسسات التربوية مرورا إلى الأيام التحسيسية على مستوى الأندية والقاعات الرياضية ومحطات ميترو الجزائر.