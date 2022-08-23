مدير أعمال براهيمي تسبب في رحيله!

علي سالم عفيفة نائب رئيس نادي الريان القطري يؤكد:

كَشَفَ علي سالم عفيفة، نائبُ رئيس نادي الريان عن أسبابِ الانطلاقةِ المخيبة للرهيب في الدوري وملابسات خروج اللاعب الدولي الجزائري ياسين براهيمي.

قالَ عفيفة في تصريحات لقناة بيين سبور نشرتها في جريدة الراية القطرية عن ملابسات خروج ياسين براهيمي: إنه كان أفضل لاعب في الريان الموسم الماضي، وأحد أفضل اللاعبين في الدوري القطري بشكل عام، ولا يمكن تحميل النادي مسؤوليَّة خروجه.

وأكَّد على أنَّ العلاقة بينه وبين اللاعبين والإدارة ورئيس النادي كانت ممتازةً، وكان قد فاتح رئيس النادي بأنه يرغب في التغيير في نهاية عقده، وأكَّد له رئيس النادي تمسكهم به مع ترك حرية الاختيار له وبعد قدوم المدرب الجديد التشيلي نيكولاس كوردوفا، قال براهيمي لرئيس النادي: إن المدرب جيد وقرر البقاء في النادي.

ولكن بعد البطولة الآسيوية تمَّ البدء بالتنسيق لتجديد عقود اللاعبين، وتأخر مدير أعماله أكثر من مرة عن الموعد المحدد، حتى قرَّر بعدها رغبته في الخروج من النادي.

وقال عفيفة: النادي لم يتأخر في تسجيل بديل لبراهيمي، لكنْ صادف الفريق بعض الظروف، حيث تفاوض النادي مع اللاعب طارق تيسودالي، وهو لاعب مغربي يلعب في بلجيكا، ولم تكتمل الصفقة لتعرضه لإصابة في الرباط الصليبي، ومن ثم تمَّ التفاوض مع سفيان بوفال الذي أبدى رغبته بالاستمرار في أوروبا هذا الموسم. وأكَّد أنهم الآن في مرحلة التفاوض مع لاعب بديل آخر وقريبًا سيتم الاتفاق.

وحول نتائج النادي وتلقيه خسائر متتالية: إنَّ النتائج غير مرضية للنادي ولا للجماهير أيضًا، مُشيرًا إلى تفهُّم مدى غضب الجماهير من النتائج على الرغم من أنَّ الفريق قدمَ مستويات عالية جدًا بشهادة جميع النقاد والمتابعين، مؤكدًا أنَّ على النادي السعي لتدارك أمور كثيرة وإعادة النادي لسابق عهده.

وحول عدم رضا الجماهير عن النادي وشعورهم بأنَّ صوتهم كان مسموعًا أكثر في الإدارات السابقة، قال نائب رئيس الريان: إنَّ الجمهور عتب عليهم لعدم السماح لهم بدخول منطقة اللاعبين، مُشيرًا إلى أنَّ هناك أسبابًا لذلك منها دخول الجمهور المبنى وغرف ملابس اللاعبين دون تنسيق ما تسبب في انزعاج اللاعبين.